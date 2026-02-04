Samsun’un İlkadım ilçesinde, yaklaşık 20 yıl önce yaşanan bir cinayetin yarattığı husumet yeniden kanlı bir olaya dönüştü. İddiaya göre, geçmişte kız kardeşini kaybeden bir ağabey, çıkan tartışma sırasında kuzenini tabancayla vurdu.

Olayın geçmişi 28 Ağustos 2006’ya uzanıyor. İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Eflatun Sokak’ta Murat T. ve Ramazan A., gasp ettikleri bir taksiyle sokağa gelerek evinin önünde oturan Zafer A.’ya ateş açmıştı. Saldırıda, Zafer A.’nın yanında bulunan 19 yaşındaki Elif A. başından vurularak yaşamını yitirmiş, Zafer A. ise yaralı kurtulmuştu.

Tartışma kısa sürede büyüdü

Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından, Elif A.’nın ağabeyi Arif A. (43), dün gece İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerindeki bir büfe önünde amcasının oğlu Zafer A. (49) ile birlikte oturuyordu.

Bu sırada yanlarına gelen bir kişinin, kız kardeşinin ölümüne neden olan şahısların arkadaşı olduğunu öğrenen Arif A.’nın tepki gösterdiği öne sürüldü. “Bu kişiyi neden bizim masaya oturtuyorsun?” sözleriyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tabancayla ateş açtı

İddiaya göre Arif A., yanında bulunan tabancayla kuzeni Zafer A.’ya ateş etti. Karın ve bacak bölgesinden vurulan Zafer A. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından silahıyla birlikte polise teslim olan Arif A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Yaklaşık 20 yıl önce yaşanan cinayetin gölgesinde gelişen olay, kentte yeniden “eski hesaplaşma” tartışmalarını gündeme taşıdı.