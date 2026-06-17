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Kaynak: Teknoloji Servisi

NASA'nın şimdiye kadar geliştirdiği en iddialı uzay gözlemevlerinden biri olarak gösterilen Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun fırlatılmasına haftalar kaldı. NBC News'in aktardığına göre yaklaşık 20 yıllık geliştirme süreci, 4,3 milyar dolarlık bütçe ve yüzlerce bilim insanı ile mühendisin katkısıyla hazırlanan teleskobun 30 Ağustos'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Teleskop, Dünya'dan yaklaşık 1 milyon mil (1,6 milyon kilometre) uzaklıkta görev yapacak. Burada evrenin şimdiye kadar oluşturulan en kapsamlı haritalarından bazılarını hazırlaması, yüz milyonlarca yıldız ile milyarlarca galaksiyi gözlemlemesi hedefleniyor.

KARANLIK MADDE VE KARANLIK ENERJİYE ODAKLANACAK

NASA, Roman Teleskobu'nun evrenin büyük bölümünü oluşturduğu düşünülen ancak yapısı hâlâ tam olarak çözülemeyen karanlık madde ve karanlık enerji konusunda önemli veriler sağlayacağını öngörüyor.

Bunun yanı sıra teleskop, Samanyolu'nun bugüne kadar ayrıntılı şekilde incelenemeyen bölgelerini gözlemleyerek Güneş Sistemi dışındaki yeni gezegenlerin keşfine katkıda bulunacak.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görev yapan kıdemli proje bilim insanı Julie McEnery, teleskobun gözlem kapasitesinin mevcut sistemlerin çok ötesinde olduğunu belirtti.

McEnery, "Roman yalnızca bir aylık veri toplamayla Samanyolu'nun daha önce yeterince incelenmemiş bölgelerine bakabilecek ve bugün elimizde bulunanlardan çok daha büyük astronomik kataloglar oluşturabilecek" dedi.

İLK BEŞ YILDA DEVASA VERİ TOPLAYACAK

NASA'nın tahminlerine göre teleskop, görev süresinin ilk beş yılında 100 binden fazla yeni gezegen, yüz milyonlarca yıldız ve milyarlarca galaksi hakkında veri toplayacak.

Roman Uzay Teleskobu'nun görev boyunca gerçekleştireceği gözlemlerin kapsamı, uzay araştırmalarında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Teleskobun ana haritalama çalışmasında üreteceği tek bir görüntünün, 4K televizyon ekranlarında eksiksiz gösterilebilmesi için yarım milyondan fazla televizyona ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

Roman Uzay Teleskobu, NASA'nın hâlihazırda görev yapan uzay teleskopları filosuna katılacak. Ancak uzmanlar, gökyüzünün çok daha geniş bir bölümünü çok daha kısa sürede tarayabilme yeteneği sayesinde teleskobun uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını değerlendiriyor.

NASA'NIN İLK ASTRONOMİ ŞEFİNİN ADINI TAŞIYOR

Teleskop adını, 1959 yılında NASA'nın ilk astronomi şefi olarak görev yapan Nancy Grace Roman'dan alıyor. Roman, uzay teleskoplarının geliştirilmesinde öncü isimlerden biri olarak kabul ediliyor ve sık sık "Hubble Uzay Teleskobu'nun annesi" olarak anılıyor.

Son on yıldır NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde parça parça inşa edilen gözlemevi, bu ayın sonunda Maryland'den Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderilecek.