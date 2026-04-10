20 yıldır aynı işi yapıyor: Hem polis hem profesyonel hakem

Müsabaka öncesi yaptıkları hazırlıklarla ilgili konuşan Ünal, "Maçın oynanacağı şehre bir gün önceden gidiyoruz. Hazırlığımızı yaptıktan sonra diğer hakem arkadaşlarımızla toplantı gerçekleştiriyoruz. Maçın önemi, futbolcuların ve takımların özellikleri, diğer teknik analizleri gözden geçirerek maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Birbirimizle uyum içinde çalışmamız için gereken ne varsa da üzerinden geçiyoruz. Daha sonra da ısınma hareketlerimizi yapıp maça geçiyoruz. Müsabaka esnasında da telsizden sürekli irtibat halinde oluyoruz. Üzerime düşen sorumluklarla ilgili ne görüyorsak onu anında birbirimize ileterek en doğru kararı vermeye çalışıyoruz" dedi.