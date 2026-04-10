Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği bünyesinde dalgıç polis (Kurbağa Adam) olarak görev alan 46 yaşındaki Seyfettin Ünal, sorumluluk bölgelerindeki sularda vakaların aydınlatılmasına yardımcı oluyor. Afet ve benzeri durumlardaki arama kurtarma faaliyetlerinde de görev alan Ünal, 20 yılı geride bıraktığı polisliğin yanında 22 senedir de profesyonel liglerde futbol hakemliği yapıyor.
20 yıldır aynı işi yapıyor: Hem polis hem profesyonel hakem
Profesyonel yan hakem olarak üst seviye futbol liglerinde görev alan Seyfettin Ünal, aynı zamanda dalgıç polislik görenini de yapıyor. Su altına gizlenmiş suçlarla mücadelenin yanı sıra 250'den fazla profesyonel maçta hakemlik yapan Ünal, 20 yılı aşkındır iki mesleği bir arada yürütüyor.Derleyen: Cansu İşcan
Ankara Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi olan Ünal, Süper Lig ve 1. Lig'de dahil olmak üzere kariyerinde bugüne kadar 250'den fazla profesyonel maçta görev aldı. Ünal, bugüne kadar amatör karşılaşmalar da dahil hakemlik yaptığı toplam 650 müsabakayı geride bıraktı. Polisliğin ve hakemliğin birbirlerine benzer yanların olduğunu söyleyen Ünal, her iki mesleğini de aktif olarak devam ettiriyor.
Mesleklerine başlama sürecinden bahseden Ünal, "Üniversite yıllarında futbol oynuyordum. Bıraktıktan sonra da futbol hakemliği yapmaya başladım. 22 yıldır futbol hakemliği yapıyorum. Aynı zamanda 20 yıldır da Türk Polis Teşkilatı'nda görev yapıyorum. Üniversitedeki arkadaşlarımın yönlendirmesiyle hakem oldum. Bu işi iyi yapabileceğimi düşünüyorlardı. Kursa katılmıştım.
Başarılı olunca da aday hakemlikle beraber mesleğime başlamış oldum. Beden eğitimi öğretmenliği mezunuydum. O dönem atamamız yapılamamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü' de o sırada alım yapılacağını duyurmuştu. Severek takip ettiğim bir meslekti zaten. Polisliğe de böyle başlamış oldum "dedi.
Polisliğin ve hakemliğin zor yanları olduğunu söyleyen Ünal, "Polislik mesleğinin zor olduğu söylenir. Günün her saati aktif olarak görev yapan bir teşkilatız. Bu nedenlerden dolayı bazı zorlukları olabiliyor. Hakemlikte ise baskı altında binlerce insanın gözü önünde sonuca etki eden kararlar veriyoruz. Kararlarımızdan dolayı tribünlerden, futbolculardan, teknik heyetten baskıya maruz kalabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Her iki işin de fiziksel performans gerektirdiğine değinen Ünal, "Haftanın 6 günü antrenman yapma zorunluluğum var. Aynı zamanda dalgıç polislikte efor gerektiren bir birim. Bu yüzden sürekli antrenmanlı olmamız lazım. Fiziksel ve zihinsel olarak kendimi sürekli hazır tutmak zorundayım. İki meslekte de sürekli antrenman yaptığım için kendimi hazır tutma fırsatı buluyorum" diye konuştu.
Her iki mesleğinin de ana odağının insanlar olduğunu kaydeden Ünal, "İki meslekte de disiplinli olmak zorundayız. Aynı zamanda yoğun emek vermemiz gerekiyor. Çalışkan ve fedakar olmamız lazım. İki meslekte de zor olaylar yaşıyoruz. Direkt insanları ilgilendiriyor" ifadelerine yer verdi.
Hakemlikte yaşayabileceği olumsuz durumlara karşı eğitim aldıklarını dile getiren Ünal, "Eğer hakemlik mesleğini yapıyorsanız güçlü bir iradeye sahip olmanız lazım. Bu konularda Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenli bir şekilde eğitimler alarak olumsuz durumlardan kendimizi koruyabilmenin yollarını arıyoruz" diye konuştu.
Müsabaka öncesi yaptıkları hazırlıklarla ilgili konuşan Ünal, "Maçın oynanacağı şehre bir gün önceden gidiyoruz. Hazırlığımızı yaptıktan sonra diğer hakem arkadaşlarımızla toplantı gerçekleştiriyoruz. Maçın önemi, futbolcuların ve takımların özellikleri, diğer teknik analizleri gözden geçirerek maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Birbirimizle uyum içinde çalışmamız için gereken ne varsa da üzerinden geçiyoruz. Daha sonra da ısınma hareketlerimizi yapıp maça geçiyoruz. Müsabaka esnasında da telsizden sürekli irtibat halinde oluyoruz. Üzerime düşen sorumluklarla ilgili ne görüyorsak onu anında birbirimize ileterek en doğru kararı vermeye çalışıyoruz" dedi.
Dünya'dan ve Türkiye'den örnek aldığı hakemler olduğunu söyleyen Ünal, "Hakemlik yapmaktan mutluyum. Sevdiğim işi yaptığım için en üst liglerde kariyerimin sonuna kadar devam etmeyi istiyorum. Dünyada örnek aldığım hakem İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Howard Webb, ülkemizden ise eski hakem Bünyamin Gezer var. Her ikisi de otoriter kişilikleri ve sahadaki doğru karar verme becerileri ve sempatik kişilikleriyle birlikte taktir ettiğim kişilerdir" şeklinde konuştu.
Profesyonel ve amatör olmak üzere 650'den fazla maçta görev aldığını ifade eden Ünal, "Maç içinde takımlarla olabildiğince az iletişim kurmaya çalışıyoruz. Çünkü sorulara cevap verdikçe arkasından yeni sorular geliyor ve giderek şiddetleniyor. Tartışma ortamı oluşturmamak için olabildiğince kısa ve öz temas kurup, çok gerekliyse durumla ilgili kısa bir cümle kurup görevimize devam ediyoruz. Bugüne kadar 250'si profesyonel, 400'ü amatör olmak üzere 650'den fazla müsabaka yönettim" dedi.