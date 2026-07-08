Van’da doğanın kendini yenileme gücünü gösteren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Çatak ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan ve iklim değişikliği ile kuraklık nedeniyle yaklaşık 20 yıldır kuruyan doğal su kaynağı, bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından tekrar hayat bularak yeniden akmaya başladı.
20 yıl sonra gelen mucize: Tekrar hayat bulduğunu görenler şoke oldu
Van’ın Çatak ilçesinde yaklaşık 20 yıldır tek damla su akmayan doğal kaynak, yoğun kar yağışı ve ilkbahar yağmurlarının ardından tekrar hayat buldu. Kuruyan su yatağının yeniden akmaya başlaması bölge halkını sevindirdi.Kaynak: İHA
20 YIL SONRA YENİDEN SUYA KAVUŞTU
Uzun yıllardır tamamen kurumuş halde bulunan doğal kaynak, kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışları ve ilkbahar yağmurlarıyla birlikte yeniden canlandı.
Havaların ısınmasıyla yüksek kesimlerde ve dağlarda biriken kar kütleleri erimeye başladı. Eriyen kar suları, ilkbahar yağmurlarıyla birleşerek yer altı su rezervlerini besledi ve yıllardır sessiz kalan su yatağının yeniden akmasını sağladı.
DOĞA KENDİNİ YENİLEDİ, BÖLGE HALKI SEVİNDİ
Yaklaşık 20 yıl sonra yeniden akan su, bölgedeki doğal yaşamı da hareketlendirdi. Kaynaktan çıkan su, çevredeki bitki örtüsüne canlılık kazandırırken vatandaşlar yıllar sonra yeniden su sesi duymanın mutluluğunu yaşadı.
Bölge sakinleri, bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı ve bereketli ilkbahar yağmurları sayesinde birçok dere ve su kaynağında su seviyelerinin arttığını belirtti.
KURAKLIĞIN ARDINDAN UMUT VEREN GELİŞME
İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle yıllardır kuruyan doğal su kaynaklarından birinin yeniden canlanması, bölgedeki su varlığı açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.
Van Çatak’taki doğal su kaynağının yeniden akmaya başlaması, doğanın uygun şartlarda kendini yenileyebildiğini bir kez daha gösterdi.