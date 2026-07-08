20 yıl sonra gelen mucize: Tekrar hayat bulduğunu görenler şoke oldu

Van’da doğanın kendini yenileme gücünü gösteren dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Çatak ilçesine bağlı Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan ve iklim değişikliği ile kuraklık nedeniyle yaklaşık 20 yıldır kuruyan doğal su kaynağı, bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından tekrar hayat bularak yeniden akmaya başladı.