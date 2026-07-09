Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, iki Türk askeri öğrenci, ABD Deniz Harp Akademisi (United States Naval Academy) ve ABD Hava Kuvvetleri Akademisi (United States Air Force Academy) bünyesinde eğitim almak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gelişme, “ABD-Türkiye ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirildi.

20 YIL SONRA İLK TÜRK MEZUNLAR OLMA HEDEFİ

Paylaşımda, iki Türk öğrencinin yaklaşık 20 yıl aradan sonra bu akademilerden mezun olan ilk Türk askeri öğrenciler olmasının hedeflendiği belirtildi.

ABD Büyükelçiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık 20 yıl aradan sonra ilk Türk mezunlar olma hedefiyle iki Türk askeri öğrenci, United States Naval Academy ve United States Air Force Academy’ye gidiyor.”

“EN İYİLER ARASINDAKİ YERLERİNİ HAK EDEREK KAZANDILAR”

Büyükelçilik, öğrencilerin başarılarına ve özverilerine dikkat çekerek, seçilmelerinin yeteneklerinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Bu üstün başarılı gençler, en iyiler arasındaki yerlerini hak ederek kazandı. Seçilmeleri, yeteneklerinin ve özverilerinin en güçlü göstergelerinden biri” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE-ABD ORTAKLIĞI İÇİN YENİ ADIM

ABD Büyükelçiliği, genç askeri öğrencilerin eğitim sürecinin iki ülke arasındaki iş birliğine katkı sunacağını belirterek şu mesajı paylaştı:

“Yeni başlangıçlara, ebedi ittifaklara ve Türkiye-ABD ortaklığının gelecekteki liderlerine bu olağanüstü yolculuklarında kendilerine başarılar diliyoruz.”