Eskişehir Sivrihisar ilçesinde oturan 1 çocuk babası Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006 yılında kayboldu. Kendisinden haber alamayan Karakuş’un ailesi, cinayet şüphesiyle jandarmaya ihbarda bulundu. Başlatılan soruşturmalar, Karakuş'un akıbetinin belirlenememesi nedeniyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

TÜFEKTE DNA İZİNE RASTLANDI

Karakuş’un dosyası, Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada yeniden ele alındı. JASAT bünyesinde kurulan özel ekip, 3 yıl önce dosyayı yeniden açtı. İncelemede, Karakuş’un kaybolmadan önce husumetli olduğu kişilerle yaşadığı darp olayları incelendi. 2006'da husumetli kişilerle olan kavga sonucu ele geçirilen ve adli emanette bulunan bir tüfek dipçiğinde kayıp Hamdi Karakuş'un DNA’sına rastlandı. Bunun üzerine yoğunlaşan JASAT ekipleri, yeni deliller doğrultusunda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

'KAÇIRILDIĞINI DUYDUK'

Hamdi Karakuş'un kardeşi Semra Dönmez, ağabeyinin kaybolmadan önce şüpheliler tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Şüphelilerin, 2005 yılında ağabeyini kaçırmak için kendilerini jandarma olarak tanıttıklarını kaydeden Dönmez, "Abim 2005'te bir kaçırıldı, dövüldü. Sonra Ankara Mamak tarafında köprü altına atıldı. Kendi imkanlarıyla oradan kurtulup, köye geldi. Husumetli olan insanlar tarafından 1 Nisan 2006'da tekrar kaçırılıyor ve ondan sonra biz haber alamıyoruz. Kendisinden haber alamadık. Köydeyken bunlarla tekrar bir tartışma yaşanmış, o nedenle kaçırıldığını duyduk. Artık bir mezarı olsun istiyoruz. Evdeki yaşlı annem, 90 yaşında her gün dua eder, ağlar. ‘Oğlumun bir mezarı yok’ der. Bugün gözaltına alınan kişiler inşallah cezasını çeker. Artık ortaya çıkmasını çok istiyoruz. Bir mezarı olsun istiyoruz. Cumhuriyet savcısı ve JASAT'a çok teşekkürler ederiz. Dosyayı yeniden açtılar ve 3 yıldır mücadele ettiler. Bu duruma bu şekilde onlar getirdi. Failler gözaltına alındı. İnşallah cezasını çekerler" diye konuştu.

'ANNESİ 20 YILDIR ÇOCUĞUNUN MEZARI OLSUN İSTİYOR'

Kayıp Hamdi Karakuş’un ailesinin avukatı Doğancan Çıra da yeni bulgular ışığında adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi. Gözaltına alınan şüphelilerin halen işlemlerinin sürdüğünü belirten Çıra, "Müvekkilin abisi Hamdi Karakuş 20 yıldır kayıp, haber alınamıyor. Bununla alakalı müvekkil, abisinin bulunması için 20 yıl boyunca birçok kez girişimde bulunmuş. Birçok merciye müracaat etmiş. Soruşturmalar takipsizlikle kapanmış. Yaklaşık 3 yıldır Sayın Cumhuriyet Savcımızın talimatıyla çalışan JASAT ekipleri bir çalışma yürüttüler. 2006'da husumetli kişilerle olan kavga neticesinde bir tüfek dipçiği bulunuyor. Bu tüfek dipçiği de o dönemde JASAT ekibi tarafından emanet alınmış. Tüfek dipçiğindeki DNA'nın müvekkilin abisine, Hamdi Karakuş’a ait olduğu tespit edildi. Biz müvekkiller adına haklı hukuk mücadelemize devam ettireceğiz. Faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Türk yargısına güveniyoruz. Takdir yüce Türk yargısında olacak" dedi. Öte kayıp olarak aranan Hamdi Karakuş'un annesinin 90 yaşında olduğunu hatırlatan Çıra, "20 yıldır kayıp olan çocuğunun mezarını istiyor. Bu bağlamda 12 kişi gözaltına alındı. Şu anda gözaltındalar" diye konuştu.