50’li yaşlarındaki bir adam, sabah işe giderken aracını fren yapmadan bir dükkâna sürerek kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücüde yapılan incelemelerde ağır böbrek yetmezliği, kansızlık ve beyin hasarı tespit edildi.

Detaylı tetkikler, kazanın arkasındaki nedenin uzun süreli kurşun zehirlenmesi olduğunu gösterdi. Adamın yaklaşık 20 yıldır her gün aynı termosu kullandığı belirlendi. İncelemelerde termosun iç yüzeyinin aşındığı ve paslandığı, asidik içeceklerin (özellikle kahvenin) bu yüzeyle temas ederek kurşunun içeceğe karışmasına yol açtığı saptandı.

Zehirlenme nedeniyle hastada tat alma bozukluğu, kronik yorgunluk ve demans benzeri belirtiler gelişti. Sağlık durumu giderek kötüleşen adam, kazadan yaklaşık bir yıl sonra yaşamını yitirdi.

Uzmanlar, iç yüzeyi hasar görmüş termos ve mataraların ağır metal sızıntısına neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu tür ürünlerin düzenli kontrol edilmesini ve çizik ya da pas tespit edilmesi halinde kullanılmamasını öneriyor.