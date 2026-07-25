Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan incelemelerde O.K. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, Bulundurmak ve kullanmak' suçundan 20 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.
Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.