20 yaşında parayı buldu: Maaşlı çalışma bana göre değil

Üniversiteye gitmeye devam etse de bir şeyleri başarabildiğine inandığını kaydeden Gültekin, ailesinin de her zaman kendisine destek verdiğini ifade etti.

Gültekin, ayrıca terk edilen eski köyün doğasının arı yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu sözlerine ekledi.