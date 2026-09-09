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Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin, önemli bir uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvinspor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası, 10-11 Eylül tarihlerinde 20 ülkeden 140 sporcuyu Artvin’de buluşturacak.

Merhum Mehmet Sosanoğlu’nun güreş sporuna verdiği emeği yaşatacak turnuva, sportif rekabetin yanı sıra dostluk, kardeşlik, kültür ve gastronomi buluşmasına da sahne olacak.

KARA: “ARTVİN’İN SPOR TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK”

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, organizasyonun önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türk sporunun en köklü branşlarından biri olan güreşi, uluslararası ölçekte Artvin’de yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Yirmi ülkeden 140 genç sporcuyu şehrimizde ağırlayacağız. Hedefimiz yalnızca başarılı müsabakalar düzenlemek değil, sporun birleştirici gücüyle dostluk ve kardeşlik bağlarını da kuvvetlendirmektir. Turnuvanın Artvin’in tanıtımına ve spor turizmine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

YILDIRIM: “MİNDERDE REKABET, MİNDER DIŞINDA KARDEŞLİK OLACAK”

Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ise turnuvanın ilerleyen yıllarda geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Merhum Mehmet Sosanoğlu’nun adını uluslararası bir turnuvayla yaşatmak bizler için büyük bir onurdur. Misafirlerimize Artvin’in doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini, yöresel lezzetlerini ve eşsiz misafirperverliğini tanıtacağız. Minderde kıyasıya rekabet yaşanırken, minder dışında dostluk ve kardeşlik kazanacak. Bütün Artvin halkını bu büyük spor şölenine davet ediyoruz.”

İki gün boyunca farklı ülkelerin bayraklarının dalgalanacağı Artvin’de genç sporcular madalya için mücadele ederken, organizasyonun asıl kazananı spor, dostluk, kardeşlik ve Artvin olacak.