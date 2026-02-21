Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde ,kaynak ustası olarak çalışan Ahmet Köse tesiste kaynak yaptığı sırada, arkasında bulunan 20 tonluk su varili henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Varilin altında kalmaktan son anda kurtulan Köse, devrilen varilden boşalan suyun etkisiyle bir süre sürüklendi. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

''İŞ YERİNDEKİ ARKADAŞLARIMA BİR ŞEY OLMADI TEK TESELLİM BU''

Kazada sağ ayak bileğinden yaralanan Köse’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşadığı anları DHA' muhabirine anlatan Köse, çalıştığı sırada arkasından bir ses duyduğunu ve panikle kaçmaya çalıştığını belirtti.

Varilin devrildiğini fark etmemesi halinde daha ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini ifade eden Köse, "Çalıştığım sırada arkadan bir ses duydum ve panikle kaçmaya çalıştım. Devrilen varili fark etmeseydim, altında kalırdım ve başıma daha kötü şeyler gelebilirdi. Şükürler olsun, iş yerindeki arkadaşlarıma bir şey olmadı. Tek tesellim bu" dedi.