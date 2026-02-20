ALİCAN ULUDAĞ TUTUKLANDI

Gazeteci Alican Uludağ, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DERVİŞOĞLU: PKK'NIN SİLAH BIRAKMADIĞI RAPORDA İTİRAF EDİLMİŞTİR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, komisyon raporu için "PKK'nın silah bırakmadığının itirafıdır" dedi.

TRUMP TALİMAT VERDİ: UFOLARIN SIRRI AÇIKLANACAK

ABD Başkanı Trump, ilgili kurumlara talimat verdi. UFO, UAP ve dünya dışı yaşama dair tüm gizli dosyalar belirlenip kamuoyuna açıklanması için resmen düğmeye bastı.

AFGANİSTAN'DA İSYAN ETTİREN YASA

Afganistan’da Taliban liderinin onayladığı yeni ceza yasası ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

POS CİHAZLI DİLENCİ... MEHMET ŞİMŞEK GÖRMESİN! SONUNDA BU DA OLDU!

Dilencilik yaptığı iddia edilen kadının önündeki POS cihazını gören vatandaş, "Rüyamda görsem inanmazdım" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

ÜNLÜ ANKETÇİ SEMİH TURAN AÇIKLADI: SEÇİMİN KADERİNİ ONLAR BELİRLEYECEK

Bulgu Araştırma Başkanı Semih Turan seçimin kaderini belirleyecek kesimi açıkladı

10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 Süper Lig takımının yöneticisi gözaltında...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YASA BAYRAMDAN SONRA TBMM’YE GETİRİLECEK... YASA MİT RAPORU SONRASINA MI BIRAKILDI?

Terörsüz Türkiye'de yasa bayramdan sonra TBMM’ye getirilecek... Yasa MİT raporu sonrasına mı bırakıldı?

ATATÜRK’ÜN BİR ESERİ DAHA YOK PAHASINA SATILDI: BOĞAZ’IN İNCİSİYDİ…

Türk devi Şişecam, portföyünde "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" kalemi altında takip edilen İstanbul Beykoz’daki arazisini sattı.

456 MİLYAR LİRA NE DEMEK? ALTIN NEDEN 10 BİN OLACAK?

Selçuk Geçer'in "ekonomi biliminde "fırsat maliyeti" diye bir kavram vardır; “bir şeyi seçtiğinizde başka bir şeyden vazgeçersiniz.” Tam da bu nedenle 456 milyar liralık havaya giden faiz parası, aslında vazgeçilen bir memleketin bedeli." ifadeleriyle başladığı yazısı dikkat çekti.

Evcil Hayvanınızı Sevme Günü

20 Şubat dünya genelinde evcil hayvanlara sevgi gösterme günü olarak kutlanıyor. Kullanıcılar evcil hayvanlarının fotoğraf ve videolarını paylaşarak bu etiketi zirveye taşıdı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu

Ege Üniversitesi'nde 11 yıl önce hayatını kaybeden genç üniversite öğrencisi, vefatının yıl dönümünde "Tarih okurken tarih yazan yiğit" ifadeleriyle ve dualarla anılıyor.

Maymun Punch

Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde annesi tarafından terk edilen ve teselliyi sarıldığı pelüş oyuncağında bulan minik makak Punch, bugün yayınlanan yeni görüntülerinde sürüdeki diğer maymunlar tarafından hırpalandığı anlarla tekrar gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Punch" ve "#HangInTherePunch" etiketleri altında minik maymunun yaşadığı zorbalığa karşı binlerce destek mesajı paylaşıldı.