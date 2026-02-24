Dolandırıcıların önüne geçilemiyor. Yeni adres Antalya oldu. Asayiş şube ekiplerine başvuran S.K. tanımadığı bir kişi tarafından telefonla arandığını ve arayanın kendisini başkomiser olarak tanıttığını anlattı.

Şüphelinin, kimliğinin bir suç olayında kullanıldığını söyleyerek baskı ve yönlendirmelerde bulunduğunu iddia eden müşteki, 20 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını şüphelinin isteği üzerine Burdur yolu üzerindeki boş bir araziye bıraktığını söyleyerek şikayetçi oldu.

4 şüpheli Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.