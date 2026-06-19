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Kaynak: İHA

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde iki kişi hayatını kaybetti. Oto galericilik yapan Zafer Yılmaz ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren ortağı Banu Özdağ arasında bir süredir devam eden alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu. Yaklaşık 20 milyon liralık çek ve senetlerden kaynaklandığı öne sürülen anlaşmazlık nedeniyle bugün tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Banu Özdağ’ın başına ateş etti. Özdağ olay yerinde hayatını kaybederken, Yılmaz ise daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma yaparken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.