Ford, Mustang GTD için Avrupa’daki başvuru sürecini yeniden başlattı.
20 milyon liradan pahalı: Sipariş başvuruları başladı
Ford’un 815 beygir gücündeki Mustang GTD modeli için Avrupa’daki başvuru süreci yeniden başladı. Sınırlı sayıda üretilecek otomobil için başvurular 14 Eylül’de alınmaya başlandı ve 16 Ekim’e kadar devam edecek.Kaynak: Haber Merkezi
Markanın şimdiye kadar ürettiği en güçlü ve en pahalı Mustang olarak öne çıkan model için Avrupa’daki başvurular 14 Eylül itibarıyla açıldı.
Başvuru süreci 16 Ekim’e kadar devam edecek. Ancak Mustang GTD, standart Mustang modellerinde olduğu gibi Avrupa pazarında doğrudan seri satış yöntemiyle sunulmuyor.
Ford, sınırlı üretim nedeniyle araç sahibi olmak isteyen müşteriler için başvuru ve seçim süreci uyguluyor.
Avrupa pazarı için yaklaşık 500 Mustang GTD tahsis edilmesi planlanıyor. Modelin Almanya’daki başlangıç fiyatı yaklaşık 359 bin avro (Türk Lirası bazında 20 milyon liranın üzerinde) seviyesinde bulunuyor.
Bazı Avrupa ülkelerinde ise vergiler ve diğer ek maliyetler nedeniyle otomobilin fiyatı 500 bin avroyu aşabiliyor.
Ford Mustang’in Avrupa’daki resmi satış geçmişi GTD modelinden daha eskiye dayanıyor.
İlk kez 1964 yılında tanıtılan Mustang, 2015 yılında Ford tarafından resmi olarak Avrupa pazarında satışa sunuldu.
Böylece otomobil, tanıtılmasından yaklaşık 51 yıl sonra Avrupa’da resmi satış sürecine girmiş oldu.
2015 yılında alınan ilk Avrupa siparişlerinde ilk 500 otomobil için ayrılan kontenjanın 30 saniye içinde dolduğu bildirilmişti.
Mustang’in Avrupa pazarına girişinden 11 yıl sonra GTD için uygulanan yöntem ise standart modelden farklı oldu.
Model, Avrupa’da sınırlı üretim ve özel başvuru sistemi üzerinden müşterilere sunuluyor. Mustang GTD, performans özellikleriyle standart Mustang modellerinden ayrılıyor.
Otomobilin kaputunun altında 5,2 litrelik süperşarjlı V8 motor görev yapıyor. Bu motor 815 beygir güç üretiyor.
GTD’de çift kavramalı şanzımanın arka bölüme yerleştirilmesi dikkat çekerken, karbon fiber gövde parçaları ve aktif aerodinamik sistemler de otomobilin teknik özellikleri arasında bulunuyor.
Süspansiyon sistemi ise yarış otomobillerinden geliştirilen teknolojilerden yararlanıyor. Ford tarafından paylaşılan verilere göre Mustang GTD, saatte 202 mil (yaklaşık 325 kilometre) azami hıza ulaşabiliyor.
Model, Nürburgring Nordschleife pistinde yedi dakikanın altında tur atan seri üretim Amerikan otomobilleri arasında da yer alıyor.
Ford’un Avrupa internet sitesinde Mustang GTD için yeni başvuru döneminin başladığı bilgisi de yer alıyor.