Geçen yıl Konyalı bir şirketle anlaşarak 500 dönümlük arazide sözleşmeli karpuz üretimi yaptığını belirten Seçim Gezegen, hasat döneminde piyasa fiyatlarının düşmesi üzerine firmanın taahhütlerine uymadığını dile getirdi.
20 milyon lira zarar etti, bir yıldır ağzına sürmedi
Geçen yıl sözleşmeli karpuz üreten ancak alıcı firmanın ürünleri tarlada bırakmasıyla 20 milyon lira zarar eden çiftçi Seçim Gezegen, bu yıl domates ve bibere yöneldi. Yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıyan Gezegen, üreticileri "Paranızı almadan tüccarı tarlaya sokmayın" diyerek uyardı.Kaynak: İHA
Fiyat güncelleme talebini kabul etmelerine rağmen firmanın hasada gelmediğini ifade eden Gezegen, şu sözlerle sitem etti:
"3 bin 500 ton karpuzum yerde kaldı. Farklı bahaneler ileri sürdüler. 'Bugün, yarın' derken gelmediler ve 20 milyon liraya yakın zararım oldu. Karpuzdan çok soğudum, bir yıl oldu karpuz yemedim. Temmuz ayı geldi, karpuzu göresim bile yok."
Sözleşmeli üretim yapmasına rağmen mağdur olduğunu ve hakkını aramak için yasal yollara başvurduğunu kaydeden Gezegen, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtti. Keşiflerin yapıldığını ve adalete güvendiğini vurgulayan Karacabeyli üretici, meslektaşlarına şu kritik uyarıda bulundu:
Karpuz tüccarlarına karşı her zaman temkinli olun.
Yazılı anlaşmalarınızı mutlaka eksiksiz yapın.
Paranızı tamamen tahsil etmeden tüccarı tarlanıza sokmayın.
Bu yılki üretim planlamasında domates, biber ve mısıra yer verdiğini ancak yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üretim heveslerinin kırıldığını aktaran Gezegen, Karacabey ovasındaki ürün değişimine de dikkat çekti.
Mazot ve gübre fiyatlarının yüksekliği sebebiyle önlerini göremediklerini ifade eden çiftçi, mısır üretiminin artık kazandırmadığını, bu yüzden bölge üreticisinin alternatif olarak domates ve bibere yöneldiğini sözlerine ekledi.
Gezegen, “Önümüzdeki bir iki yıl içinde tarımda ne kadar üretiriz bilmiyorum. Mısır üretiyoruz, satıyoruz ama ortada gelir görünmüyor. Karacabey çiftçisi giderek mısırdan vazgeçiyor. Mısır azaldığı için çiftçi ürün seçeneği olarak domates ve bibere yöneldi. 2026'da neler yaşayacağız, fiyatlar nasıl olacak göreceğiz" dedi.