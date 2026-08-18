Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu

20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu

Türkiye'nin dev sanayi kuruluşlarından Konya Şeker’in (TORKU) bünyesinde yer alan dev tesis 20 milyar liralık dudak uçuklatan borç yüzünden icralık oldu. Satış tarihi belli oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu - Resim: 1

Enerji piyasasında dengeleri değiştirecek tarihi bir icra satışı için geri sayım başladı. Konya Şeker'in sahibi olduğu ve uzun süredir borç sarmalıyla gündeme gelen Soma B Termik Santrali, el değiştiriyor.

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20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu - Resim: 2

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) biriken ve 20 milyar TL'yi aşan devasa borcun faturası ağır oldu. Peki, bu dev tesisin yeni sahibi kim olacak ve satıştan elde edilecek gelir nereye gidecek?

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20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu - Resim: 3

İcra Dairesi tarafından yürütülen sürecin takvimi netleşti. Enerji devinin kaderini belirleyecek ilk açık artırma 7 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

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20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu - Resim: 4

Sektörün dev oyuncularının kozlarını paylaşacağı bu aşamada alınan teklifler, 14 Eylül'de karara bağlanacak.

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20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu - Resim: 5

Eğer ilk turda beklenen kıyasıya rekabet yaşanmaz ve öngörülen tutara ulaşılamazsa, nefesler ikinci tur için tutulacak. İkinci açık artırma 30 Eylül'de yapılacak ve dev tesisin yeni sahibi Ekim ayının ilk yarısında kesin olarak belli olacak.

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20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu - Resim: 6

Satış süreci öncesinde santralin ve bağlı taşınmazlarının değeri de gün yüzüne çıktı. Bilirkişi heyetinin yaptığı titiz incelemeler sonucunda Soma B Termik Santrali'ne 13,8 milyar TL değer biçildi.

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20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu - Resim: 7

Bu devasa rakama bir de yüzde 20 KDV eklenecek olması, masaya oturacak yatırımcıların ne kadar büyük bir sermayeyi gözden çıkarması gerektiğini ortaya koyuyor.

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20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu - Resim: 8

Sektör kulisleri şu sıralar bu dev satışla çalkalanıyor. Satıştan elde edilecek tüm gelirin, elektrik üretmek üzere alınan kömürlerden kaynaklı borçlara karşılık doğrudan TKİ'nin kasasına gireceği belirtilirken, asıl merak konusu ihaleye kimlerin gireceği.

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20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu - Resim: 9

Enerji dünyasından sızan bilgilere göre, bazı büyük yatırım grupları çoktan ihale dosyalarını hazırlamaya başladı. Özellikle sektörün güçlü isimlerinden Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın Soma B Termik Santrali'ni yakın markaja aldığı ve süreci yakından takip ettiği yüksek sesle dile getiriliyor.

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