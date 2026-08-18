20 milyar borcu olan Türk devi satılıyor: Tarih belli oldu

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) biriken ve 20 milyar TL'yi aşan devasa borcun faturası ağır oldu. Peki, bu dev tesisin yeni sahibi kim olacak ve satıştan elde edilecek gelir nereye gidecek?