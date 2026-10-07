ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, Ay yüzeyinde kurulması planlanan gelecekteki üs operasyonlarına sürekli elektrik sağlamak amacıyla tasarladığı "Power Tower" adlı yeni güneş enerjisi sistemini duyurdu. Yayınlanan tasarımlara göre sistem, iniş aracından Ay yüzeyine ulaştıktan sonra dikey olarak genişleyerek 20 metre yüksekliğe ulaşacak ve 10 kilowattın üzerinde elektrik enerjisi üretecek.

AY’IN ENGELLİ ARAZİSİNE DİKEY ÇÖZÜM

Paylaşılan animasyonlarda sistemin Ay’a indikten sonra güneş panellerini taşıyan ana direği yukarı doğru kaldırdığı, ardından üst kısımdaki kolların açılarak panelleri optimum açıya getirdiği görülüyor. Tasarım, Ay’ın güney kutbundaki ışık ve arazi kısıtlamalarını aşmak üzere kurgulandı. Güneş ışığının oldukça düşük açılarla geldiği bölgede kraterler ve yüksek tepeler geniş gölgeler oluşturabiliyor. Panelleri yüzeydeki engellerin üzerine çıkaran dikey yapı, hem daha fazla güneş ışığı yakalanmasını sağlıyor hem de zeminde kapladığı alanı minimuma indirerek bilimsel ekipmanlar ve gezgin araçlar için daha fazla hareket alanı bırakıyor.

GÜÇLÜ ALTYAPININ İLK ADIMI

Üretilmesi hedeflenen 10 kW üzerindeki kapasite devasa bir Ay kentinin tüm ihtiyacını karşılamaya yetmese de kritik ekipmanların çalışması için hayati rol oynayacak. Sistemin; haberleşme üniteleri, bilgisayarlar, termal kontrol mekanizmaları ve bilimsel cihazlar gibi sürekli güç isteyen altyapıları desteklemesi veya daha büyük bir enerji ağının parçası olması planlanıyor.

TEKNOLOJİNİN KÖKENİ LAMPS SİSTEMİNE DAYANIYOR

Power Tower, tamamen yeni bir konsept olmaktan ziyade Blue Origin’in iştiraki olan Honeybee Robotics tarafından geliştirilen teknolojilere dayanıyor. Daha önce "LAMPS" adı verilen benzer bir dikey panel sistemi, 2024 yılında NASA’nın Johnson Uzay Merkezi’nde başarıyla test edilmişti. Henüz fırlatma tarihi açıklanmayan Power Tower’ın erken geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken, projenin NASA’nın 2032 hefilleri doğrultusunda Artemis programıyla paralel ilerlemesi bekleniyor.