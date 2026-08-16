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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurda mahsur kalan tilki yavrusu, duyulan hayvan sesi sayesinde fark edildi. Vatandaşların zamanla yarıştığı kurtarma çalışmasının ardından bitkin haldeki yavru güvenli şekilde çıkarıldı.

BAHÇEYE GİDERKEN SESİ DUYDU

Reşadiye ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde bahçesine bakım yapmak için araziye giden Kemal Kaya, çevreden gelen hayvan sesini duyunca sesin geldiği bölgeye yöneldi.

Yaptığı kontrolde, yaklaşık 20 metre derinliğindeki çukurun içinde mahsur kalan bir tilki yavrusu olduğunu fark etti.

İPLE ÇUKURA İNEREK KURTARDILAR

Durumu Reşadiye Orman İşletme Şefliği'ne bildiren Kaya, bu sırada hayvansever Murat Öztürk ile birlikte kurtarma çalışmasına başladı.

İp yardımıyla çukura inen Öztürk, bitkin haldeki tilki yavrusunu çuval ve kova kullanarak bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kurtarılan tilki yavrusu, Reşadiye ilçe merkezindeki veterinerde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kemal Kaya, çukuru gördüğünde define aramak amacıyla kazılmış olabileceğini düşündüğünü belirterek, bitkin haldeki tilki yavrusunu hayvanseverlerle birlikte kurtardıklarını söyledi.