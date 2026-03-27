Sovyet-Ermeni asıllı eski paletli yüzücü Shavarsh Karapetyan, sadece bir sporcu değil; insanın sınırlarını zorlayan cesaretin ve fedakarlığın simgesi olarak görülüyor. Paletli yüzmede dünya rekorları kırmış, onlarca altın madalya kazanmış Karapetyan ismini asıl ölümsüzleştiren olay 1976 yılında Erivan’da bir baraj gölünde gerçekleştirdiği insanüstü kurtarma operasyonunda oldu. İşte Shavarsh Karapetyan'ın adını tarihe yazdırdığı o güne dair detaylar;

1953 yılında Sovyetler Birliği döneminde Ermenistan’da dünyaya gelen Shavarsh Karapetyan, çocukluğundan itibaren suyla iç içe büyüdü. Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladı, kısa sürede paletli yüzme sporuna yöneldi ve bu alanda olağanüstü bir yetenek olduğunu gösterdi. 20’li yaşlarına gelmeden 17 kez dünya şampiyonu oldu, 11 dünya rekoru kırdı ve Ermenistan’ın gururu haline geldi. 1976 yılında Erivan'da sıradan bir gün yaşanıyordu. Karapetyan antrenmanını bitirip göl kenarında koşuyordu. Tam o sırada bir gürültü duyuldu; içinde yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bir troleybüs kontrolden çıkarak baraj gölüne uçmuştu. Saniyeler içinde suya gömülen aracın içindeki bazı yolcuların panik içinde çırpındığını gördü. Gölün suyu buz gibi soğuktu, görüş neredeyse sıfırdı ve su kanalizasyonla karışmıştı. Çoğu insan için dalmak neredeyse imkânsızdı fakat Karapetyan gördüğü bu olay karşısında durmaya hiç niyetli değildi. Henüz 23 yaşındaydı ve tek düşündüğü, orada çırpınan insanların hayatını kurtarmaktı.

40 KEZ SUYA GİRDİ

Karapetyan, suya atladı ve yaklaşık 10 metre derinliğe daldı. İlk dalışında troleybüsün arka camını kırarak içeri girdi ve panik içindeki bir insanı kavrayıp yukarı çıkardı. Nefesini, gücünü ve bedenini zorlayarak yeniden daldı. Her dalış yaklaşık 25 saniye sürüyordu ancak her seferinde içerideki bir veya iki kişinin hayatını kurtarmak demekti. Suda görüş sıfıra yakın olduğu için kimi zaman insan yerine oturma koltukları veya metal parçalarına dokundu. Cam parçaları ellerini ve ayaklarını kesiyor, buz gibi su ciğerlerini yakıyordu. Her dalıştan sonra gücü azalsada durmadı. Defalarca suya dalıp çıkarak toplamda 20 kişinin hayatını kurtardı. Bazı kaynaklara göre kurtardığı kişi sayısı resmi rakamlarla bildirilenden daha fazlaydı ancak kesin olan, Karapetyan’ın tek başına pek çok insanın hayatını sudan çektiğiydi. Karapetyan 30–40 kez suya girerek tamı tamın 20 kişinin hayatını kurtardı.

Bu kahramanlık, ona ağır bir bedel getirdi. Karapetyan, kesiklerle dolu bir vücut, ciğerlerinde hasar ve ciddi soğuk algınlığı ile hastaneye kaldırıldı. Tam 45 gün yoğun bakımda kaldı. Bu olay, onun profesyonel spor kariyerini de büyük ölçüde sona erdirdi; ciğerlerinde kalıcı hasar oluştu. Ancak Karapetyan pes etmedi, sakatlıklarına rağmen son bir kez yarışlara katıldı ve bir dünya rekoru daha kırdı.

OĞLU DA BABASINI TAKİP ETTİ

Bir gün spor yaşamının sonuna geldiğine karar verdi ve sporu bıraktıktan sonra Moskova’ya taşındı. 'Second Breath (İkinci Nefes)' adında bir ayakkabı firması kurdu. Spora olan tutkusunu ise oğluna aşıladı ve onun da paletli yüzücü olmasını sağladı. Ayrıca genç sporculara destek olmak amacıyla kendi adına bir vakıf kurdu. 2014 Soçi Kış Olimpiyatları’nda olimpiyat meşalesini taşıması, onun kamu nezdinde takdir edilen sessiz kahraman kimliğinin bir nişanesi oldu.