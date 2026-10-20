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YENİÇAĞ – 20 Ekim Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

MİLLETVEKİLLERİ MEKKE TEZKERESİ'Nİ A HABER'DEN ÖĞRENDİ

YENİYOL grubu grup başkan vekili Selçuk Özdağ, TBMM'ye sunulan Mekke Anlaşması tezkeresinin kendilerine bildirilmediğini, anlaşmanın TBMM'ye sunulduğunu A Haber'den öğrendiklerini söyledi.

ÜSKÜDAR'DA BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU: CUMHUR İTTİFAKI ADAYI MUHAMMED EMİN SARIOĞLU, BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin'in vefat etmesi sonrası Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekilliği seçimi yapıldı. YENİ Parti ve CHP seçime katılmadı. Tek adaylı 'seçimi' Muhammed Emin Sarıoğlu kazandı.

KANİ TORUN, AK PARTİ GENEL BAŞKAN DANIŞMANI OLARAK OLARAK ATANDI

YENİYOL Partisi'nden istifa eden AK Parti'ye transfer olan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti Genel Başkan danışmanı olarak olarak atandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 81 İLDE İMAMOĞLU SEFERBERLİĞİ: İDDİANAME ÇÜRÜDÜ, HERKESE ANLATACAĞIZ

YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Fon vurgununun maliyetinin 11 ili yıkan Kahramanmaraş depremlerinden fazla olduğunu söyleyen Özel, "Bu işiğin göbeğinde Erdoğan var" dedi. İmamoğlu'nun bütün iddianameyi çürüttüğünü belirterek "81 ilde bunu anlatacağız" dedi.

BAHÇELİ 'DEN MİLLİYETÇİ PARTİLERE ÇAĞRI, DERVİŞOĞLU'NA REST: MHP'YE KATILIN

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Fon vurgunu skandalıyla ilgili AK Parti'ye "arınma" çağrısı yapan Bahçeli, milliyetçi partileri MHP çatısında birleşmeye davet etti.

YENİ PARTİ'DEN EKREM İMAMOĞLU HAMLESİ: YASAKLANAN KİTABI YAYIMLADILAR

YENİ Parti, Ekrem İmamoğlu'nun "Millet Şahidimdir" adlı savunma kitabına yasak getirildiğini belirterek harekete geçti. Parti, İmamoğlu'nun İBB davasındaki savunmasının tam metinleriyle söz konusu kitabı kamuoyuyla paylaştığını duyurdu.

İDRİS ŞAHİN: ERDOĞAN’IN BU İRADESİYLE FON VURGUNUNUN GERÇEK FAİLLERİ ORTAYA ÇIKAMAZ

Ekonomi yönetimindeki peş peşe istifaları ve fon vurgunu iddialarını değerlendiren DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Erdoğan’ın bu iradesiyle fon vurgununun gerçek failleri ortaya çıkamaz" dedi.

MEB'E EĞİTİM-İŞ'TEN ORTAK SINAV TEPKİSİ: ÖĞRETMENİN İRADESİ YOK SAYILIYOR

Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ve sınav sorularının merkezileştirilmesine sert tepki gösterdi. Özbay "Eşit koşullarda eğitim vermediğiniz çocukları aynı sorularla ölçerek eğitimde adaleti sağlayamazsınız!" dedi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

EKONOMİST ENES ÖZKAN’DAN SPK DEĞERLENDİRMESİ: GÖREVDEN ALINMAKLA SIYRILAMAZLAR

Ekonomist Enes Özkan, SPK Başkanı Mahmut Sütcü’nün görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkan, “Fon krizinde SPK’nın doğrudan bir sorumluluğu bulunuyor. İnsanlar görevden alınmakla bu işlerden sıyrılamasınlar” sözlerini sarf etti.

FON SORUŞTURMASINDA ŞİMŞEK: 10 MİLYON TL ÜZERİ KAZANANLAR İADE ETMEZSE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye edilen fonlardan 10 milyon lira ve üzeri reel kazanç elde edenlerden önce gönüllü iade isteneceğini, iade edilmezse hukuki sürecin işletileceğini söyledi. Şimşek, 1 milyon liraya kadar ödemelerle 390 bin hesabın ödeme alacağını da belirtti.

TÜİK'E GÖRE YURT DIŞI ÜFE EYLÜLDE YÜZDE 2,82 ARTTI

TÜİK verilerine göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,82, yıllık bazda yüzde 33,64 arttı.

CEVDET YILMAZ’DAN FON AÇIKLAMASI: YASAL DÜZENLEME MECLİS GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan sorunlu fon süreçlerine ilişkin tedbirlerin tüm piyasaya mal edilmemesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, olağanüstü tasfiyelere imkan tanıyacak yasal düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu söyledi.

YENİÇAĞ DÜNYA

FRANSA'DA KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI: 2 BİN 400 KİŞİ GÖZALTINDA

Fransa'nın başkenti Paris ile birlikte üç ayrı kentte gece kısmi sokağa çıkma yasakları getirildi. Yasağın uygulanmasıyla birlikte kent merkezlerinde sakin bir gece hakim oldu.

İRAN 54’ÜNCÜ ABD MQ-9’UNU DÜŞÜRDÜ

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait bir MQ-9 tipi İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, bunun İran tarafından düşürülen 54’üncü MQ-9 olduğu belirtildi.

TURHAN ÇÖMEZ: TÜRKİYE’DEN ARNAVUTLUK’A GİDEN TOMA’LAR ÖĞRENCİLERE SU SIKACAK

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Kayseri’den kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askerî nakliye uçağının Arnavutluk’a iki TOMA taşıdığını paylaştı. Çömez, araçların ülkedeki gösterilere müdahalede kullanılacağını belirtti.

YENİÇAĞ SPOR

A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine getirildiğini resmen duyurdu.

7 HAKEMDEN İBRAHİM HACIOSMANOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Türk futbolunda devam eden "Hakemler Dosyası" soruşturması ve eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından yeni bir hukuki süreç başladı. 7 hakem Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ TOPRAK RAZGATLIOĞLU SEZONU KAPATTI

Endonezya Grand Prix'sinde yaşadığı kaza sonucu omzundan sakatlanan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 Ekim Pazartesi günü ameliyat masasına yatacak. Başarılı sporcu, bu sakatlık nedeniyle MotoGP sezonunun kalan 5 yarışında mücadele edemeyecek.

ANCELOTTİ GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU: 'ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUMU KAYBETTİM'

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadrosunda önemli eksikler olmasına rağmen çözüm bulacaklarını belirten Ancelotti, Berke Özer'den de övgüyle bahsetti.

MİLLİ TENİSÇİ ZEYNEP SÖNMEZ, JAPONYA AÇIK'TA TUR ATLADI

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Avustralyalı Maya Joint'u 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT YAZDI: İMAMOĞLU’NUN MANİFESTOSU: “DEVRİNİZ BİTMİŞTİR”

Ekrem İmamoğlu’nun savunmasına, muhalif medyada bile yeterince yer verilmedi.

“Savunma” diyoruz ama İmamoğlu’nun duruşmada sergilediği şey, güçlü bir iradeydi. İşte o konuşmanın son bölümünden seçmeler...