17 Aralık 2017 tarihine Karaman’da toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfusu yaklaşık 260 bin olan Karaman’a 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağı müjdesini vermişti.

AKP’nin resmi internet sitesinde de yer alan Erdoğan’ın konuşma metnine göre, Erdoğan havalimanının 2020’de açılacağını söylemişti.

BU YIL 20 BİN TL BÜTÇE AYRILMIŞ

Ancak projeye dair Birgün muhabiri İsmail Arı çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı. Geçen süre içerisinde Karaman Havalimanı için bir çivi dahi çakılmadı. Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı’na göre ise bu yıl Karaman Havalimanı projesi için sadece 20 bin TL bütçe ayrılması dikkat çekti.10 bin TL altyapı 10 bin TL’sinin ise üst yapı işleri için ayrıldığı aktarıldı.

'İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Eski Ulaştırma Bakanı ve AKP yöneticisi Lütfi Elvan ise 2015 yılında yaptığı açıklamada Karaman’ın havalimanına en kısa sürede kavuşacağını öne sürmüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında yaptığı bir açıklamada Karaman Havalimanı projesinin rafa kaldırıldığını söylemişti. Uraoğlu, “Şu anda üç tane devam eden (havalimanı) var. Bir tanesi Çukurova. İnşallah onu yakın zamanda devreye alacağız. Bir tanesi Gümüşhane-Bayburt. Bir tanesi de Yozgat Havalimanı. Bunları tamamladığımızda 60 (havalimanı sayısı) olacak. Bir tane de Karaman’da bir projemiz var. Onu ilerleyen zamanda ihtiyaç olması halinde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

ZAFER HAVALİMANI GERÇEKLERİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 50 milyon euroya mal olan Zafer Havalimanı'nın kamuya devir tarihinin 2044 yılı olduğunu belirterek, “2044’e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon euro” ifadelerini kullanmıştı. Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı’nın üst üste 164 aydır zarar rekoru kırdığını savundu.