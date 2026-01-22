TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığını artıran düzenlemenin görüşmeleri, sert polemiklere sahne oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 20 bin liralık emekli aylığını “açlık ve sefalet” olarak nitelendirerek iktidarın emekliyi yok saydığını savundu.

Altıncı maddenin kabulünün ardından konuşan Emir, emeklilerin umutlarının kırıldığını belirterek, “Gecenin bir vakti emeklinin ekmeğini oyluyorsunuz. Millet kimin emeklinin yanında olduğunu görecek” dedi. Emir, iktidarı emeklileri çalışmaya zorlamakla suçlayarak, “Bu çalışmaksa, biz çalışmıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise CHP’nin Meclis’i çalıştırmadığını savunarak, “Biz emeklileri en fazla düşünen partiyiz. Ekonomik dengeler iyileştikçe emekliler önceliğimiz olacak” dedi. Zengin, deprem harcamalarını hatırlatarak mevcut artışın yeterli olmadığını kabul etti ancak şartlar gereği bu adımın atıldığını söyledi.

Tartışmaya DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de katılarak, emeklilerin “gariban” olarak tanımlanmasını eleştirdi. Karşılıklı suçlamalarla süren görüşmeler, Genel Kurul’da tansiyonu yükseltti.