Musk’ın açıklamasına göre Tesla, yalnızca Fremont tesisinde yılda 1 milyon adet Optimus üretmeyi hedefliyor.

Hem Optimus hem de Cybercab projelerinde neredeyse tüm bileşenlerin sıfırdan geliştirilmiş olması nedeniyle, başlangıç aşamasında üretimin yavaş olması kaçınılmaz. Musk, bu sürecin zamanla ciddi bir ivme kazanacağını ifade ediyor. Daha önce 2026’nın sonu işaret edilirken, Ocak ayında üretime geçilmesi takvimin öne çekildiğini gösteriyor.

OPTİMUS GEN 3 NELER SUNUYOR?

Optimus Gen 3, önceki versiyonlara kıyasla dikkat çekici teknolojik yeniliklerle geliyor. Aktüatörlerin ön kola taşınması ve insan eline oldukça yakın, tendon tabanlı bir mekanizmanın kullanılması sayesinde robotun elleri 22 serbestlik derecesine sahip. İnsan elinde bu sayı 27. Tesla’ya göre Gen 3, 3.000’den fazla evsel ve endüstriyel görevi yerine getirebilecek kapasitede.

Robotun kontrol merkezi, Tesla’nın otonom sürüş teknolojileri için geliştirdiği FSD-v15 bilgisayarı. Sekiz kameralı görüş sistemi sayesinde çevresini anlık olarak üç boyutlu biçimde algılayabiliyor. Algılama ve hareket süreçleri, uçtan uca çalışan sinir ağları tarafından yönetiliyor. Optimus, önceden tanımlı sabit komutlar yerine; simülasyondan gerçeğe aktarılan eğitimler ve insan videolarından taklit yoluyla öğrenme yöntemlerini kullanıyor.

FİYATLANDIRMA VE GELECEK PLANLARI

Elon Musk, seri üretimin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte Optimus’un 20.000–30.000 dolar aralığında bir maliyete sahip olmasını hedefliyor. Bu rakam, Hyundai destekli Boston Dynamics’in Atlas robotuna kıyasla daha erişilebilir bir seviyeye işaret ediyor. Boston Dynamics, Atlas’ın seri üretimine CES 2026 sonrası geçileceğini ve on binlerce robotun Hyundai tesislerinde görev alacağını duyurmuştu.

Tesla ise 2026 sonuna kadar binlerce Optimus robotunu kendi gigafabrikalarında ve ilk iş ortaklarının tesislerinde aktif olarak kullanmayı planlıyor. Şirket, uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda Giga Texas’ta yıllık 10 milyon adet kapasiteli çok daha büyük bir üretim hattı için de hazırlık yapıyor.

Tesla’nın 1,39 trilyon dolarlık piyasa değerinin önemli bir kısmı robotik ve otonom sürüş beklentilerine dayanırken, Elon Musk üzerindeki bu vizyonu gerçeğe dönüştürme baskısı da giderek artıyor. Musk’a göre insansı robotlar, uzun vadede “tarihin en büyük ürün kategorisi” olmaya aday.