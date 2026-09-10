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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere'de bulunan Brighton Waste House, alışılmışın dışında yapısıyla dikkat çekiyor. Binanın yapımında normalde bir evin duvarlarında görülmesi beklenmeyen binlerce farklı ürün değerlendirildi.

Mimar Duncan Baker-Brown tarafından tasarlanan yapı, Brighton Üniversitesi öğrencileri ve mesleki eğitim alan gençlerin ortak çalışmasıyla 2014 yılında kullanıma açıldı.

DUVARLARINDA YOK YOK

Yapının en dikkat çekici ayrıntılarından biri kullanılan 20 bin diş fırçası oldu. Ancak binada değerlendirilen sıra dışı malzemeler bununla sınırlı kalmadı.

Yapının içerisinde 4 bin DVD kutusu, 2 bin disket ve yaklaşık 2 ton kot kumaşı kullanıldı. Yorganlar da yapının duvarlarında değerlendirilirken, dış cephede istiridye kabuklarından yararlanıldı.

Binada kullanılan malzemelerin yüzde 85'ten fazlasının evlerden, işletmelerden ve şantiye alanlarından toplanan ürünlerden sağlandığı belirtildi.

ATIKLAR YALITIM MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜ

Kullanılan malzemelerin bir kısmı ses ve ısı yalıtımı sağlarken, bazıları dolgu maddesi olarak değerlendirildi. Binanın ana ahşap iskeletinde ise inşaatlardan alınan kontrplak ve kesilmiş ahşap parçaları kullanıldı.

2018 yılında yapıya eklenen uygulamalar kapsamında üniversite yurtlarından toplanan eski yorganlar, duvar aralarında yalıtım malzemesine dönüştürüldü.

Yerel bir restorandan alınan istiridye kabukları ise öğütülerek yakındaki inşaat alanlarından sağlanan agregalarla karıştırıldı ve dış cephe karolarında kullanıldı.

KULLANILAN MALZEMELER HALA TAKİP EDİLİYOR

Brighton Waste House yalnızca deneysel bir yapı olarak kalmadı. Bina, Brighton Üniversitesi bünyesinde kalıcı bir tasarım atölyesi ve araştırma laboratuvarı olarak kullanılmaya devam ediyor.

Yapıda kullanılan sıra dışı malzemelerin zaman içerisindeki dayanıklılığı ve yalıtım değerleri de uzmanlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor.