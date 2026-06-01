Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye imalat sektöründe Nisan ayında yaşanan sert daralmanın ardından Mayıs ayında belirgin bir toparlanma sinyali geldi. İSO Türkiye İmalat PMI, Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak büyüme eşiğine dayandı.

İmalat sanayisinin büyüme ve küçülme performansını ortaya koyan eşik değer 50’ye doğru güçlü bir ivme yakalandı. Nisan ayında 45,7 seviyesine kadar gerileyen manşet PMI endeksi, Mayıs ayında 49,8’e yükselerek kritik eşiğe milimetrik bir mesafede konumlandı. Bu yükseliş, sanayideki daralma eğiliminin önemli ölçüde hız kestiğini gösterdi.

İHRACATTA 20 AYLIK KÖTÜ GİDİŞAT SONA ERDİ

Mayıs ayı verilerinde en dikkat çekici gelişme dış talep cephesinde yaşandı. Küresel pazarlardaki toparlanma belirtileriyle birlikte, yeni ihracat siparişleri tam 20 ay süren yavaşlama dönemini noktalayarak yeniden büyüme bölgesine geçti.

İhracattaki bu canlanma imalat üretimini de pozitif etkileyerek yeniden artış trendine soktu. Ancak iç piyasadaki belirsizlikler, fiyat artışları ve Orta Doğu’daki savaşın yarattığı tedirginlik nedeniyle toplam yeni siparişlerde hafif bir gerileme devam etti. İstihdam tarafındaki azalış ise yılın başından bu yana en düşük hızına geriledi.

SAVAŞ KORKUSU 2 YIL SONRA STOKLARI TETİKLEDİ

Orta Doğu’da süregelen savaş, tedarik zincirlerinde aksamalara ve fiyat artışlarına neden olurken sanayiciyi de önlem almaya zorladı. Firmaların lojistik krizine karşı emniyet stoku oluşturma çabası, satın alma faaliyetlerinin iki yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez büyümesini sağladı.

Maliyet cephesinde ise akaryakıt, petrol, metal ve lojistik fiyatlarındaki artışlar nedeniyle girdi maliyetleri keskin yükselişini sürdürdü. Ancak hem girdi hem de nihai ürün fiyatlarındaki enflasyon hızı bir önceki aya göre hafif bir yavaşlama kaydetti. Savaşın etkisiyle tedarikçilerin teslimat süreleri ise üst üste 7. ayda da uzadı.

SEKTÖREL DAĞILIM: GİYİM ZİRVEDE, TEKSTİL DİPTE

İSO Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, Mayıs ayında sanayinin genelinde zorlu şartlar devam ederken iki sektör performansıyla ayrıştı.

Nisan ayında olduğu gibi Mayıs ayında da hem üretimini hem de yeni siparişlerini artırarak lokomotif sektör oldu. Satın alma faaliyetleri ve girdi stokları büyüyen tek kategori olarak öne çıktı.

Yeni siparişlerde toparlanma kaydeden bir diğer sınırlı sektör oldu.

Üretim ve yeni sipariş bazında Mayıs ayının en keskin düşüşünü yaşayan ve en çok kan kaybeden sektör olarak kayıtlara geçti.

Kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ihracatını artırsa da girdi maliyetlerinde son 4 yılın en yüksek enflasyonunu yaşadı. 10 sektör arasında hem girdi hem de satış fiyatları en hızlı artan kategori oldu.

"BU GENİŞLEMENİN KALICI OLUP OLMADIĞI BELİRSİZ"

Verileri değerlendiren S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörünün Mayıs ayında çok daha pozitif bir tablo çizdiğini belirtti. İhracattaki geri dönüşün üretime can suyu olduğunu vurgulayan Harker, şu risklere dikkat çekti:

"Satın alma hacmindeki artışın bir kısmı, Orta Doğu’daki savaştan kaynaklanan lojistik risklere karşı emniyet stoku yapma refleksinden kaynaklanıyor. Yüksek girdi maliyetleri ve tedarik zincirindeki gecikmeler sürerken bu canlanmanın ne kadar kalıcı olacağını önümüzdeki aylarda toplam siparişlerin büyüme bölgesine geçip geçmeyeceği belirleyecek."