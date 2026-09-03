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Kaynak: AA

İtalya’nın Taranto kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 14 günlük mücadele sona ererken, atletizm programında erkekler ve kadınlar yarı maraton yarışları gerçekleştirildi.

Erkekler yarı maratonunda Türkiye adına yarışan Ali Kaya, parkuru 1 saat 2 dakika 6 saniyede tamamlayarak birincilik kürsüsüne çıktı. Milli atlet Ramazan Baştuğ ise 1 saat 4 dakika 8 saniyelik derecesiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi ve bronz madalyaya uzandı.

TÜRKİYE, OYUNLARI 111 MADALYAYLA BİTİRDİ

Milli sporcular, organizasyonun son gününde elde ettikleri birer altın ve bronz madalyayla Taranto 2026'yı, 41'i altın, 28'i gümüş ve 42'si bronz olmak üzere 111 madalyayla tamamladı.

Türkiye böylece madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından 2. sırada yer aldı.

Organizasyonun madalya tablosu, erkekler sutopunda TSİ 13.00 ve 14.30'da başlayacak 3'üncülük ve final maçlarının ardından belli olacak.

MİLLİ SPORCULAR 2. EN YÜKSEK MADALYA SAYISINA ULAŞTI

Taranto 2026, Türkiye'nin Mersin 2013'ten sonra Akdeniz Oyunları'nda 2. en fazla madalya kazandığı organizasyon oldu.

Oyunlardaki en büyük başarıyı, Türkiye'nin İzmir'den (1971) sonra ikinci kez ev sahibi olduğu Mersin'de (2013) yakalayan milli sporcular, 47 altın, 43 gümüş, 35 bronz olmak üzere toplam 125 madalya kazandı.

Türkiye bundan önce 2022'de Cezayir'in Oran şehrinde yapılan organizasyonu ise 108 madalyayla (45 altın, 26 gümüş, 37 bronz) tamamladı.

2026 Akdeniz Oyunları'nda 41 şampiyonluk elde eden Türkiye, altın madalya bakımından ise Mersin 2013 (47) ve Oran 2022'den (45) sonra 3. en yüksek sayıya ulaştı.