Kaynak: DHA

Van’da, 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin 10 Ekim 2025 tarihinde dosyaya giren raporunda, Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirlenmişti.

Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapılırken 314 kişiden DNA örneği alınmıştı.

DİATOM TESTİ İÇİN BAŞVURULACAK!

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, bir süre önce yeni avukatları Abdurrahman Karabulut ile Van’a gittiklerini ve diatom testi için başvurduklarını ifade ederek “Daha önce diatom testi yapılmamıştı. Yeni avukatımız savcıdan bunu talep etti. Kameralar, beyaz araba, oda arkadaşının ifadesi gibi konuların üzerinde avukatımız duruyor. İnşallah olay çözülür. Çok eksik var. Daha önce bunları yapmamışlar” ifadelerini kullandı.

“2 senedir ben can çekişiyorum, acı çekiyorum. Evladımı katletmişler. Avukatımız Abdurrahman Karabulut üç gün Van'da kaldı. Onunla birlikte ben de gittim, savcılıkla görüştük” diyen baba, “O kamera kayıtları, Rojin kaç gün orada kalmış, nereden nereye gitmiş, kiminle berabermiş; o kayıtların kopyasını aldı. Evde şu anda onları izliyor” sözlerini sarf etti.

Avukatın diatom testinin yapılmasını talep ettiğini ifade eden Kabaiş, “Yeni Adalet Bakanının da büyük emeği var. Dosya için cihaz göndermiş. Biz bunu da öğrendik savcıdan. O cihazla yani telefon sinyali yapılacak. O gece kimin telefonu orada sinyal vermişse onun ifadesi alınacak. Ondan sonra DNA testine bakılacak. Telefon sinyallerine bakılırsa olay kolaylıkla çözülür. Çözülmeyecek bir olay değil. Ama bize niye bu kadar acı çektiriyorlar?” açıklamasını yaptı.

ROJİN’İN KABRİ AÇILABİLİR!

Sözlerinin devamında, “Değil 2 sene, arada 50 sene de geçse ben gene bu davanın peşini bırakmayacağım. Benim canıma da mal olsa ben mücadeleme devam edeceğim. Çünkü sürekli tehdit mesajları geliyor” diyen Kabaiş, “Gönderenler kendilerince ‘Biz tehdit mesajı göndersek belki bu vazgeçer’ diyor, ama kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Yani ben de ailem de çocuklarım da zor durumdayız” ifadelerine yer verdi.

Nizamettin Kabaiş, bunun bir cinayet olduğunun belli olduğunu söyleyerek “2 erkek DNA'sı tespit edilmişse bunun neresi intihardır? Her iki yönde de çalışma yapılıyor ama bu bir cinayettir. Kabrinin yeniden açılması tabii ki zor olacak ama belirsizlik daha zordur. Yani bir ölümün sebebi belli olmasa o daha zordur” dedi.

“ROJİN’İN BAŞINA NE GELDİ BİZ HALA BİLMİYORUZ”

“Sürekli dile getiriyorlar ‘Suda boğulmadır’ diye. Mütalaa da bu şekilde. Mecbur, son noktaya gelirse kabri açacağız. Avukatla beraber biz bunu dile getirdik. Yani Rojin'in başına ne geldi biz halen daha bilmiyoruz. Erkek DNA'sı tespit edilmiş. Akciğerinde su yoktur. Bunlar büyük delil, kanıttır” ifadelerini kullanan Kabaiş, “Cumhuriyet başsavcısına da söyledim, ricada bulundum. Dedim ‘Artık daha yeter, bu dosyayı toparlayın’ diye. Açıklayın dedik. Akciğerinde su olmadığı resmi olarak dosyada yazıyor. Onu da bizimle paylaştılar avukatlar” sözlerini sarf etti.

“Bazı yetkililer, Van'da yerel yetkililer, oradaki yetkililer istemiyor. Bu olayın çözülmesini istemiyorlar. Özellikle Van Üniversitesi’nin yönetimi, rektör ve oradaki müdürler, güvenlik amiri. Çünkü onların büyük ihmalleri vardır.” diyen Kabaiş, “Görevini kötüye kullanmışlar. 17 saat sonra bize haber verdiler” dedi.

“ÇOCUKLARIM ACI ÇEKİYOR”

Kabaiş, açıklamasının devamında “Sürekli Van'a gidip geliyorum. Ankara'ya gidip geliyorum. Çocuklarım acı çekiyor. Benim oğullarımdan bir tanesi askere gitti. Hala ona tehdit mesajı geliyor. Biz bunu sürekli devlete söylüyoruz, ricada bulunuyoruz. Yani bir önlem alınsın. Bu tehdit eden kişileri de bulabilirler. Acaba o katillerle bir bağlantısı var mı yok mu diye. Bu neden tespit edilmiyor? Benim sesimi, Ankara duysun.” ifadelerine yer verdi.