İşin ilginç tarafı şu: Çoğu zaman sorun donanımda değil. Ekranı hâlâ canlı, işlemcisi kâğıt üzerinde güçlü olan bir telefon; yeni bir yazılım güncellemesinin ardından ağırlaşabiliyor. Çünkü her yeni sürüm, daha fazla özellik, daha yoğun arka plan süreci ve daha yüksek sistem gereksinimi anlamına geliyor. Yani cihaz bozulmuyor; sınırlarına dayanıyor.
2 yılda yavaşlayan akıllı telefonların arkasındaki gerçek : Eskidi mi, yoksa eskitildi mi?
Güncelleme sonrası kasan klavyeler, geç açılan uygulamalar ve donan ekranlar artık sıradan şikayetler haline geldi. Peki yüksek bedeller ödediğimiz bu cihazlar neden bu kadar çabuk performans kaybediyor?Derleyen: Hande Karacan
Şikâyet platformlarında üst segment telefon kullanıcılarının bile “güncellemeden sonra yavaşladı” yorumları dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bunun önemli bir kısmı teknik arızadan değil, yazılımın donanımı zorlamasından kaynaklanıyor. Kullanıcıya, elindeki cihazın artık “geri kaldığı” hissi veriliyor.
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık bu durumu, teknoloji dünyasında sıkça tartışılan “planlı eskitme” stratejisiyle ilişkilendiriyor. Ona göre mesele yalnızca teknik değil; sürekli üretim ve tüketim üzerine kurulu sistemin doğal sonucu. Yeni modeller piyasaya çıktıkça eski cihazların psikolojik ömrü kısalıyor.
Yeni güncellemeler daha gelişmiş özellikler sunarken işlemci, RAM ve depolama üzerinde daha fazla yük oluşturuyor. Önceden anında açılan bir uygulamanın gecikmesi ya da ekran geçişlerinde yaşanan takılmalar, çoğu zaman cihazın arızalandığını değil kapasite sınırına yaklaştığını gösteriyor. Üstelik zamanla yıpranan batarya da işlemci performansını bilinçli olarak sınırlandırabiliyor.
Ancak sırf yeni model çıktı diye telefonunuzu değiştirmek zorunda değilsiniz. Doğru adımlarla cihazınızın ömrünü uzatabilir, bütçenizi koruyabilirsiniz.
Ne yapmalı? İşte etkili öneriler:
1) Güncellemelere Temkinli Yaklaşın
Büyük sürüm güncellemelerini hemen yüklemeyin; birkaç gün kullanıcı yorumlarını takip edin.
Güvenlik güncellemelerini mutlaka yapın.
Ana sürümü ertelediyseniz uygulama güncellemelerini ihmal etmeyin.
Depolama alanının en az %15–20’sini boş bırakın.
2) Bataryayı Kontrol Edin
Batarya sağlığı %80’in altına düştüğünde sistem performansı bilinçli olarak sınırlandırabilir. Yeni telefon almak yerine batarya değişimi ciddi performans artışı sağlayabilir.
3) Fabrika Ayarlarına Dönmeyi Düşünün
Yıllar içinde biriken gereksiz dosyalar sistemi yorar. Yedek alarak cihazı sıfırlamak çoğu zaman gözle görülür bir hız kazandırır.
4) Depolamayı Rahatlatın
Doluluk oranı arttıkça veri yazma ve okuma hızları düşer. Büyük dosyaları bulut depolamaya taşımak cihazı rahatlatır.
5) Arka Plan Yükünü Azaltın
Sürekli çalışan widget’lar ve arka plan servisleri RAM tüketir. Daha sade bir ana ekran ve gereksiz uygulamaların kapatılması performansı artırır.
6) Klavye Sorunlarında Önbelleği Temizleyin
Yazarken takılma varsa çoğu zaman sorun donanım değil, şişmiş uygulama verileridir. Önbellek temizliği çözüm olabilir.
Sonuç olarak, her yavaşlama yeni telefon alma zorunluluğu anlamına gelmez. Bazen sorun teknik değil, tüketim alışkanlıklarımızdır. Cihazınızı bilinçli kullanarak hem performansı hem de bütçenizi koruyabilirsiniz.