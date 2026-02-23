2 yılda yavaşlayan akıllı telefonların arkasındaki gerçek : Eskidi mi, yoksa eskitildi mi?

İşin ilginç tarafı şu: Çoğu zaman sorun donanımda değil. Ekranı hâlâ canlı, işlemcisi kâğıt üzerinde güçlü olan bir telefon; yeni bir yazılım güncellemesinin ardından ağırlaşabiliyor. Çünkü her yeni sürüm, daha fazla özellik, daha yoğun arka plan süreci ve daha yüksek sistem gereksinimi anlamına geliyor. Yani cihaz bozulmuyor; sınırlarına dayanıyor.