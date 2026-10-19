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Kaynak: Haber Merkezi

Xiaomi’nin Redmi markası altında geliştirdiği yeni akıllı telefonlar Türkiye’de tüketicilerle buluştu. Hem 4G hem de 5G bağlantısını destekleyen Redmi 17 ailesi, iki farklı işlemci seçeneğiyle geliyor.

Xiaomi, her iki cihazı da 4 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesiyle satışa çıkardı.

Serideki iki telefonun ekran donanımı aynı özellikleri taşıyor. Cihazlarda 6,9 inç boyutunda, HD+ çözünürlük sunan LCD ekran kullanılıyor. Panelin yenileme hızı 120 Hz seviyesine çıkarken maksimum parlaklık değeri 825 nit olarak belirtiliyor.

Modelleri teknik açıdan birbirinden ayıran unsur ise yonga setleri. Redmi 17’de MediaTek tarafından geliştirilen Helio G91 Ultra işlemcisi bulunuyor. Redmi 17 5G ise Qualcomm imzalı Snapdragon 4 Gen 5 platformunu kullanıyor.

Fotoğraf çekimi için iki cihazda da 50 megapiksel çözünürlüğünde, f/1,8 diyafram açıklıklı birincil kamera tercih edilmiş. Arka bölümde bu kameraya ek olarak yardımcı bir sensör de yer alıyor. Ekranın üst kısmındaki ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlük ve f/1,8 diyafram açıklığıyla geliyor.

Redmi 17 ailesinin her iki üyesinde de 7.500 mAh kapasiteli pil kullanılıyor. Telefonlar ayrıca 45W kablolu şarj desteğiyle sunuluyor. Böylece standart model ile 5G sürümü, işlemci ve bağlantı teknolojisi dışında ekran, kamera ve batarya özellikleri açısından aynı donanım çizgisini koruyor.