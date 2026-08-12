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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Veliköy Mahallesi Vatan Caddesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin oturduğu 5'inci katta Muhammed Hüseyin, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden beton zemine düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen çocuğu görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Hüseyin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi duyan çocuğun ailesi sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.