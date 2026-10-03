“Denizin Bin Hali Bodrum’da!” temasıyla gerçekleştirilen 2. Uluslararası Bodrum Balık Festivali’nin (BoBaFest) açılış törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfeddin Baydar, Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Hüseyin Şimşek ile kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve festival paydaşlarının temsilcileri katıldı.

Bodrumluların ve turistlerin ilgi gösterdiği festivalin programında gastronomi atölyeleri, akademik söyleşiler, konserler, dans gösterileri, belgesel gösterimleri, sergiler, çocuk etkinlikleri ve deniz ekosistemine yönelik farkındalık çalışmaları yer alıyor.

“BALIĞI BİR KÜLTÜREL HAZİNE OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Açılışta konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, festivalin yalnızca bir gastronomi etkinliği olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Deniz, Bodrum için en kadim değerlerin başına geliyor. Balık festivaliyle de balığı sadece bir gastronomik ürün olarak değil, bir kültürel hazine olarak burada değerlendiriyoruz. Çayırlarımızı, denizlerimizi, ekosistemimizi temiz tutarak yarınlara bize aktarılan bu güzel mirası daha da artan bir şekilde aktarmayı amaçlıyoruz.”

“BODRUM’UN SARI YAZ’I DA BİR BAŞKADIR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekim ayı boyunca Bodrum’da düzenlenen Balık Festivali, Bodrum Boat Show, Bodrum Cup ve Sarı Yaz Festivali gibi etkinliklerin “mavi ekonomi” anlayışıyla planlandığını söyledi.

Bodrumluların “sarı yaz” olarak tanımladığı dönemin ilçenin en güzel ve hareketli zamanlarından biri olduğunu belirten Aras, “Temmuz, ağustosta değil; eylül, ekimde, kasımda gelin Bodrum’a. Çocuğu okulda, eğitimde olmayan vatandaşlarımızın tatil yapacağı dönemi eylül ve sonrası olarak değerlendiriyorum. Bodrum’un Sarı Yaz’ı da bir başkadır. Bunu da ifade etmek lazım” dedi.

Muğla’da balıkçılığın önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu vurgulayan Aras, özellikle Bodrum’dan dünyanın birçok noktasına balık gönderildiğini ifade etti. Denizlerin korunması gerektiğini belirten Aras, şöyle konuştu:

“Hep beraber denizleri korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Denize bir çöp, plastik poşet, pet şişe veya atık su bırakırken insanın vicdanının sızlaması lazım. Herkesin bu işe sahip çıkması gerekiyor.”

DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz da denizlerin korunmasına yönelik yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen yapay zeka destekli gemi denetleme sistemini anlatan Yılmaz, bin 500 kilometrelik kıyı hattında 15 noktadan yaklaşık 13 kilometrelik alanın gözetleneceğini söyledi. Yılmaz, deniz kaynaklı kirliliklerin anlık olarak tespit edilerek cezai yaptırım uygulanacağını belirtti.

Atık toplama teknesi sayısının 9’dan 14’e çıkarıldığını bildiren Yılmaz, atık boşaltım noktalarının artırılması için Bakanlıkla görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Yılmaz, balığı yalnızca sofraya gelen bir ürün olarak değil, ekonominin geleceği açısından önemli bir alan olarak gördüklerini ifade etti.