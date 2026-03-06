2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi domates yetiştiriyor: GPIF'in efsane başkanı tarlaya indi

Bloomberg'de yer alan habere göre; Masataka Miyazono, 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten dev bir yapının başındayken, bugün sadece üç çalışanı olan mütevazı bir ekipte danışmanlık yapıyor. Geçmişteki örneklerin aksine büyük bankalar veya yatırım firmaları yerine tarıma yönelen Miyazono, gayrimenkul dışı gelir kaynakları arayan Hulic Co. bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.