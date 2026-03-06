Dünyanın en büyük emeklilik fonu GPIF’in eski lideri Masataka Miyazono, kariyerinin bir sonraki aşamasında finans plazaları yerine tarım sektörünü seçti. Miyazono, yaşlanan nüfusu ve azalan çiftçi sayısıyla krizde olan Japon tarımını, kurumsal yatırımlarla kurtarmayı hedefliyor.
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi domates yetiştiriyor: GPIF'in efsane başkanı tarlaya indi
Dünyanın en büyük emeklilik fonu GPIF’in eski lideri Masataka Miyazono, tarıma yönelerek domates ekmeğe başladı.
Bloomberg'de yer alan habere göre; Masataka Miyazono, 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten dev bir yapının başındayken, bugün sadece üç çalışanı olan mütevazı bir ekipte danışmanlık yapıyor. Geçmişteki örneklerin aksine büyük bankalar veya yatırım firmaları yerine tarıma yönelen Miyazono, gayrimenkul dışı gelir kaynakları arayan Hulic Co. bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Miyazono’nun danışmanlık yaptığı Hulic Co., 2029 yılına kadar tarım odaklı projelere 700 milyar yen (4,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.
Şirketin faaliyet alanları ise oldukça spesifik:
Japonya'da: Modern tekniklerle domates ve çilek üretimi
Vietnam'da: Krizantem çiçeği yetiştiriciliği
Şirketin misyonu ise yaşlı çiftçilere finansman sağlamak ve işletmelerini devredecek halefler bulmalarına yardımcı olmak. Japonya'nın gıda güvenliğine dikkat çeken Miyazono, tarımdaki verimlilik artışının ülkenin sürdürülebilirliği için "hayati" olduğunu savunuyor.
72 yaşındaki Miyazono "Çiftçilerin bunu tek başlarına başarmaları çok zor, büyük şirketlerin de sürece dahil olması şart" diyerek kurumsal sermayenin toprağa dönmesi gerektiğini vurguluyor.
Miyazono'nun bu tercihi bir hobiden ziyade bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Japonya Tarım Bakanlığı verilerine göre: Tarım işçisi sayısı son 20 yılda yarı yarıya azalarak 1,1 milyona geriledi. Aktif çiftçilerin yaş ortalaması 69,2'ye yükseldi. Üretimdeki düşüş, Japonya'yı gıda konusunda dışa bağımlı hale getiriyor.