Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’u şehit eden zanlı Orhan Altan’ın hastanedeki tedavisi sona erdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan şüpheli, yoğun emniyet tedbirleri eşliğinde Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklama kararı verilerek Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ: İHBAR ÜZERİNE GİTMİŞLERDİ

Kan donduran olay, 17 Mayıs tarihinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve hakkında tedavi kararı olduğu öğrenilen Orhan Altan’ın bölgede görüldüğü ihbarı üzerine, olay yerine hızlıca emniyet güçleri sevk edildi.

İhbar edilen adrese ulaşan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, şüphelinin aniden bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan iki kahraman polis memuru, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay esnasında yaralı olarak etkisiz hale getirilen saldırgan Orhan Altan, polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Zanlının cezaevine gönderilmesiyle birlikte olayla ilgili adli süreç devam ediyor.