Kaynak: İHA

Müşteki avukatları, servis şoförünün olayda kusurunun bulunmadığının bilirkişi raporunda sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde, 30 Mart 2026 tarihinde Emirhan S. (19) idaresindeki otomobilin, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarını taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 2 polis memurunun şehit olduğu, 22 polis memurunun ise yaralandığı kazaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Küçükçekmece 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emirhan S. ile bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, kazada servis şoförünün kusurlu olduğunu iddia etti

Duruşmada savunma yapan sanık, olayda bilinçli taksirinin olmadığını belirterek, mahkemeden beraatını ve tahliyesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatları, olayda araç sürücüsünün bir kusurunun bulunmadığını, servis şoförünün kusuru neticesinde olayın gerçekleştiğini belirtti. Beyanda bulunan müşteki avukatları, servis şoförünün olayda kusurunun bulunmadığının bilirkişi raporunda sabit olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak, tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Karşı taraf yalan iddialarıyla mağdur olduklarını, suçlu bizmişiz gibi anlatıyorlar"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın müşteki kardeşi Murat Yalçın, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda elim bir trafik kazası diyorlar ama benim gözümde katildir bu. Trafik kazası sonucu 2 şehidimiz var. 20'nin üzerinde polis memurumuz psikolojik ve fiziksel olarak rahatsızlandı. Karşı taraf yalan iddialarıyla mağdur olduklarını, suçlu bizmişiz gibi anlatıyorlar. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Abimle beraber biz de toprağın içine girdik. Ne yediğimizden, ne gezdiğimizden bir şey anlıyoruz. Ailemin de psikolojik olarak sıkıntıları çok. Biz adalet istiyoruz" diye konuştu.

"Bize sol arka taraftan makas attı, karşı tarafın avukatları suçu bana atıyorlar"

Adliye önünde açıklama yapan, polis memurlarını taşıyan servis şoförü müşteki Şevket Kaya, sanık ve avukatlarının suçu kendisine attıklarını belirterek, "Bu mahkeme inşallah en adil şekilde yargılamasına devam eder. Cezası neyse onu çeker, şehitlerimize Allahtan rahmet, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben kendi şeridimde ilerlerlerken, bizim hız sınırımız zaten 85-90 arası. Firmanın belirlemiş olduğu hız kurallarına uyduk. Bize sol arka taraftan makas attı. Karşı tarafın avukatları suçu bana atıyorlar. Görgü şahitleri var. O şahitlerin mahkemede dinlenmesini talep ediyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 kişi ‘müşteki', Emirhan S. ise ‘sanık' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Başakşehir yönünden Bakırköy yönüne doğru seyir halinde olan İstanbul Havalimanında görev yapan polis memurlarını taşıyan Şevket K. idaresindeki minibüs, aynı yönde arkadan gelen sanık Emirhan S. idaresindeki araçla çarpışarak, Mustafa Aydın ve Seçkin Yalçın'ın ölümüne, 22 müştekinin de yaralanmasına neden olduğu anlatıldı.

Sanığın yola gereken dikkatli özeni göstermediği, yolun kaygan olmasına rağmen hızını yol durumuna uydurmadığı aktarıldı

Sanık Emirhan S.'nin, yağışlı havaya uygun şekilde hızını ayarlamadığının vurgulandığı iddianamede, Emirhan S.'nin, hızlı ve kontrolsüz sürüş halinde aynı yönde gitmekte olan minibüsün sol tarafından boş yol şeridi olduğu halde aracını hızlı, kontrolsüz ve hava ve yol durumuna uygun olmayan şekilde sürdüğü ve kazaya neden olduğu aktarıldı. İddianamede, olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Raporda, sanığın yola gereken dikkatli özeni göstermediği, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasına rağmen aracının hızını yol durumuna uydurmadığı, takip mesafesini korumadığı, araç hakimiyetini kaybederek önünde gitmekte olan aracın sol arka tarafına çarparak aracın savrulup yol kenarındaki bariyerlere çarpmasına ve kazaya sebep olduğu aktarıldı. Ayrıca raporda, sürücünün tamamen kusurlu olduğu bilgisi yer aldı.

22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, sanık Emirhan S. hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve sürücü belgesine el konulması talep edildi.