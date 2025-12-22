1918 doğumlu Özarslan, Osmanlı'nın son yıllarından Cumhuriyet'in ilanına ve günümüze dek birçok tarihi olaya tanık oldu. Ömründe 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan dönemi yaşayan Fatmana Özarslan, çevresinde sevgi ve saygı gören bir büyüğümüzdü.Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, 1 Ekim'de Özarslan'ı evinde ziyaret ederek 107. yaşını özel pasta ile kutlamıştı.Uzun yaşamıyla örnek olan Özarslan'ın kaybı, ailesini, yakınlarını ve sevenlerini büyük üzüntüye sürükledi.

Fatmana Özarslan'ın cenazesi İlbade Mezarlığı'nda toprağa verildi.