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Kaynak: AA

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Dülük Tabiat Parkı’nda düzenlenecek festivale Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda motosiklet kullanıcısının katılım göstermesi bekleniyor.

Motosiklet kültürünü geliştirmek ve güvenli sürüş bilincini artırmak amacıyla planlanan organizasyonda konserler, gösteriler, yarışmalar ve çeşitli eğitim etkinlikleri yer alacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Motofest’in motosiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğunu ve kentte sosyal yaşamı canlandıran önemli etkinliklerden biri olduğunu ifade etti.

Festivalin 25-28 Haziran tarihleri arasında her gün 09.00-23.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.