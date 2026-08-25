2 milyonluk vurgun çatıda bitti: Kuyumcu kuryesinin ifadesi ‘pes’ dedirtti

Burada 1 milyon 600 bin lira vererek karşılığında 6 bin 390 euro, 210 dolar, 31 ziynet tam altın ve 43 gram 14 ayar altın alarak oradan ayrıldım. Saat 16.40 sıralarında ise Nurtepe’de bulunan F. Kuyumculuk isimli iş yerine 400 bin lira vererek karşılığında 69,71 gram gelen 7 adet 22 ayar bilezik, 9,57 gram gelen 14 ayar bilezik ve 2 bin 300 euro aldım. Sonrasında iş yerine ait, kendi kullanımımda olan 34 SF 7027 plakalı motosikletle Kağıthane Belediyesi otoparkına geldim ve kontağı kapatarak motoru oraya bıraktım. Ayrıca yanımda bulunan telefonumu ve hattımı da kırdım. Yanımda bulunan altın ve paralarla birlikte Kağıthane, İkitelli ve Atakent’te harabe binalara girerek oralarda kalmaya başladım.