Haziran ayı itibarıyla bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 42 ile yüzde 45 bandında şekillenirken, 2 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 60 bin TL ile 66 bin TL arasında değişiyor.
2 Milyon TL'nin aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka kazanç tablosu
Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ediyor. Bankaların vadeli mevduat hesaplarında sunduğu faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, 2 milyon TL'si olan vatandaşlar paralarının aylık ne kadar kazandıracağını araştırıyor.Kaynak: Haber Merkezi
2 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?
Güncel faiz oranlarına göre bazı bankalarda oluşan yaklaşık net kazançlar şöyle:
TEB (Yüzde 45 faiz): Yaklaşık 65 bin TL net kazanç
ON Dijital / Burgan Bank (Yüzde 45 faiz): Yaklaşık 65 bin TL net kazanç
Odeabank (Yüzde 44 - Yüzde 45 faiz): Yaklaşık 63 bin - 65 bin TL net kazanç
QNB (Yüzde 42,75 - Yüzde 44,5 faiz): Yaklaşık 61 bin - 64 bin TL net kazanç
ING (Yüzde 43 - Yüzde 45 faiz): Yaklaşık 62 bin - 65 bin TL net kazanç
Akbank (Yüzde 42 - Yüzde 43 faiz): Yaklaşık 60 bin - 62 bin TL net kazanç
Garanti BBVA (Yüzde 42 faiz): Yaklaşık 60 bin TL net kazanç
İş Bankası (Yüzde 39,5 - Yüzde 42 faiz): Yaklaşık 57 bin - 60 bin TL net kazanç
Enpara (Yüzde 39,5 faiz): Yaklaşık 57 bin TL net kazanç
Halkbank (Yüzde 36 - Yüzde 40 bandı): Yaklaşık 52 bin - 58 bin TL net kazanç.
FAİZ YARIŞINDA YENİ DÖNEM
Bankacılık sektöründe özellikle dijital müşterilere yönelik kampanyalar dikkat çekiyor.
Yeni müşterilere özel sunulan yüksek faiz oranları sayesinde bazı bankalarda getiriler sektör ortalamasının üzerine çıkabiliyor.
Uzmanlar, yatırımcıların faiz oranının yanı sıra vade süresi, stopaj kesintisi ve kampanya şartlarını da incelemesi gerektiğini belirtiyor.
EN YÜKSEK DAİZ HANGİ BANKADA?
Güncel verilere göre bazı dijital bankacılık ürünlerinde faiz oranları yüzde 45 seviyesine kadar ulaşırken, en yüksek getiriyi sunan bankalar arasında ON Dijital, Odeabank ve ING öne çıkıyor.
Ekonomistler, faiz oranlarının Merkez Bankası kararları ve bankaların likidite ihtiyacına göre değişebileceğini belirterek yatırımcıların vadeli hesap açmadan önce güncel oranları kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.