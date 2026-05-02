Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
2 Mayıs günlük burç yorumları: Maddi şansı yükselen burçlar

2 Mayıs’ta gökyüzü, duygular ve mantık arasında denge kurmayı vurguluyor. İletişim, ilişkiler ve kişisel kararlar ön planda. Ani tepkilerden kaçınıp daha bilinçli hareket etmek fayda sağlayabilir. Küçük adımların uzun vadede önemli sonuçlar doğurabileceği bir gün.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
KOÇ

Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlık sorun yaratabilir. Özellikle iletişimde aceleci davranmamaya dikkat et. Küçük bir fırsat gününü güzelleştirebilir.

BOĞA

Maddi konular ön planda olabilir. Harcamalarına dikkat etmen gereken bir gün. Aynı zamanda uzun zamandır düşündüğün bir planı hayata geçirmek için uygun bir zaman.

İKİZLER

Kendini ifade etme gücün oldukça yüksek. Sosyal ortamlarda dikkat çekebilirsin. Yeni tanışmalar ileride önemli kapılar açabilir.

YENGEÇ

İç dünyana dönmek isteyebilirsin. Duygusal olarak hassas bir gün. Geçmişle ilgili konular tekrar gündeme gelebilir, ama bu bir farkındalık sağlayacak.

ASLAN

Arkadaş çevrenden destek görebileceğin bir gün. Grup çalışmalarında öne çıkabilirsin. Planlarını paylaşmak sana yeni fırsatlar getirebilir.

BAŞAK

Kariyer konularında hareketlilik var. Üstlerinle olan iletişimine dikkat et. Disiplinli tavrın sayesinde önemli bir ilerleme kaydedebilirsin.

TERAZİ

Yeni şeyler öğrenme isteğin artıyor. Eğitim, seyahat veya farklı kültürlerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsin. Bakış açın genişliyor.

AKREP

Derin düşünceler içinde olabilirsin. Maddi veya duygusal paylaşımlar önem kazanıyor. Güven konuları gündeme gelebilir.

YAY

İkili ilişkiler ön planda. Partnerinle veya yakın bir arkadaşınla önemli bir konuşma yapabilirsin. Denge kurmak bugün anahtarın.

OĞLAK

Günlük işlerin ve sorumlulukların artabilir. Planlı olman seni rahatlatacak. Sağlığına da biraz daha özen göstermelisin.

KOVA

Yaratıcılığın yükseliyor. Hobilerine zaman ayırmak sana iyi gelecek. Aşk hayatında sürpriz gelişmeler olabilir.

BALIK

Ev ve aile konuları gündemde. Sevdiklerinle vakit geçirmek sana huzur verecek. Duygusal olarak desteklendiğini hissedeceksin.

