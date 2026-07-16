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Kaynak: İHA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Elazığspor, Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Yeşilyurt'u kadrosuna kattı.

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi, sarı-kırmızılı kulüple yapılan anlaşmanın ardından genç oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray'dan profesyonel futbolcu Ali Yeşilyurt ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo-beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON YALOVA FK'DA FORMA GİYDİ

Genç futbolcu, 2025-2026 sezonunu Nesine 3. Lig ekiplerinden Yalova FK'da kiralık olarak geçirdi.

Ali Yeşilyurt, Yalova temsilcisinde çıktığı 23 resmi maçta forma giyerek düzenli süre alma fırsatı buldu. Elazığspor, genç oyuncunun gelişimini sürdürerek yeni sezonda takıma önemli katkı sağlamasını hedefliyor.