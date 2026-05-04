Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Murat Üneş ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya giren bilirkişi raporunu açıkladı. Raporda, sanık Üneş'in kazanın meydana gelmesinde "tamamen kusurlu" olduğu hayatını kaybeden kardeşler Semra Çevik ve Anıl Gülçür'ün ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı açıkça belirtildi.

SAVUNMALAR VE "OLASI KAST" TARTIŞMASI

Müşteki avukatı, sanığın daha önceki ifadelerinde "Aynaya baksaydım yayaları görürdüm" dediğini hatırlatarak, olayın sadece bir kaza değil, "olası kastla" işlenmiş bir suç olduğunu savundu. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep eden avukata karşı, sanık Üneş suçlamaları reddetti. Üneş, "Aynaları kontrol ettim, suçsuzum, tahliyemi istiyorum" diyerek kendini savundu.

SAVCI "CEZALANDIRILSIN" DEDİ, MAHKEME BIRAKTI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkeme heyeti ara kararında; sanık Murat Üneş'in imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmederek duruşmayı 17 Haziran’a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAME

4 Ağustos’ta Çankaya ilçesi Kırım Caddesi’nde meydana gelen olayda, Murat Üneş idaresindeki kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu aracın önünden geçen 66 yaşındaki Anıl Gülçür olay yerinde, kardeşi Semra Çevik ise bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Murat Üneş hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.