Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Hacıali Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 86 yaşındaki Şerif Pamuk’u arayıp eşiyle birlikte isimlerinin kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Bir süre sonra 58 yaşındaki Saadet Pamuk’u da arayan başka bir dolandırıcı, yaşlı çiftlerin başka odalarda kendileriyle konuşmalarını istedi.

2 KİLOGRAM ALTINLARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

"Soyguncular sizin kimliğinizi olay yerinde bırakıp kaçmış" diyerek yaşlı çifti kandıran dolandırıcılar, Pamuk çiftinin çocuklarının ve torunlarının isimlerini de sayıp, Şerif ve Saadet Pamuk adına düzenlenmiş sahte kimlik fotoğrafı yollayıp güven kazandı. Bir süre sonra yaşlı çiftin 2 kilogram ağırlığında 33 bilezikleri olduğunu öğrenen dolandırıcılar, bu sefer de o altınların sözde soyulan kuyumcudaki altın olup olmadığını tespit etmek için fotoğraf istedi.

"4 FOTOĞRAF LAZIM" YALANI

Durumdan şüphelenen yaşlı çift, ilk başta altınları vermeyi kabul etmedi ancak bu sefer de dolandırıcılar Şeref Pamuk’u kandırıp, 'soyguncuları yakaladık, teşhis için karakolun yakınına gelin. Size onları göstereceğiz ve tanıyoruz demeyin. Savcı bey de gelirken 4 vesikalık fotoğraf istiyor' dedi. Evde 2 vesikalık fotoğrafının olduğunu söyleyen Pamuk’u ısrarla '4 vesikalık fotoğraf lazım' diyerek kandıran dolandırıcılar, yaşlı adamın 10 kilometre uzaklıktaki fotoğrafçıya gitmesini sağladı. Bu sırada da dolandırıcılar hem yaşlı adamı hem de eşini telefonda tutmaya devam etti.

KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Yaşlı adamın evden çıkmasını fırsat bilen dolandırıcılar, bu sefer de Saadet Pamuk’a, "Anneciğim sizin için uğraşıyoruz. Şimdi Ahmet diye bir sivil polis gelecek, ona altınları teslim etmen lazım. Fotoğrafını çekip sana geri verecek" dedi. Dolandırıcılara güvenen yaşlı kadın, eve gelen şapkalı erkek şahsa 2 kilogram ağırlığındaki 33 Adana burması bileziği teslim etti.

Dolandırıldıklarını anlayan çiftin ihbarıyla harekete geçen Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 bilezik, 4 çeyrek altın, 46 Cumhuriyet altını, 35 bin TL, 2 bin 140 euro, 720 dinar, 600 dolar ile 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda çiftten 2 kilogram altın alan, gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.