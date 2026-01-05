Adana’da yaşayan 32 yaşındaki girişimci Seyfettin Kavak, tekstil sektöründeki kariyerini geride bırakarak başladığı tarım yolculuğunda ak zambak ve safran üretimiyle yeni bir başarı hikayesine imza attı. 2021 yılında tekstil atölyesini ortağına devrederek Karaisalı ilçesi Karakuyu Mahallesi’nde 50 dönümlük arazide sebze yetiştiriciliğine başlayan Kavak, bu alanda beklediği sonucu alamayınca rotasını kıymetli soğanlı bitkilere çevirdi.

ZARARDAN İHRACAT KAPISINA

Yaşadığı ticari kayıpların ardından 2023 yılında "Çukurova Agro-Kıymetli Bitkiler" firmasını kuran Kavak, bir dönümlük alanda AR-GE amaçlı ak zambak (Lilium candidum) üretimine başladı. İlk yılında elde ettiği soğan ve tohumları Ankara, Zonguldak, Diyarbakır ve Konya gibi illere gönderen girişimci, talebin artmasıyla birlikte üretim alanını 3 dönüme çıkardı. İç piyasadaki hareketliliğin ardından ihracatçı firmaların radarına giren Kavak, Hollanda’ya ak zambak soğanı göndermek üzere ön anlaşma sağladı.

"İŞÇİLİĞİ AZ, PAZARI HAZIR"

Tarım sektöründeki ilk yıllarında deneyimsizlik nedeniyle zorlandığını ifade eden Seyfettin Kavak, ak zambak yetiştiriciliğinin avantajlarını şu sözlerle aktardı:

"Gerekli izinleri alarak hobi olarak başladığım bu işi profesyonel boyuta taşıdım. Şu an 3 dönümde eşimle birlikte çalışıyoruz. İşçiliği az, pazarı ise oldukça şeffaf ve hazır bir sektör. Üretim aşamasında herhangi bir problem yaşamıyoruz."

2026 HEDEFİ: 10 DÖNÜM AK ZAMBAK VE SAFRAN

Mevcut üretim alanında 60 bin ila 80 bin adet ak zambak soğanı elde eden Kavak, gelecek dönem hedeflerini büyüttü. 2026-2027 sezonunda ak zambak üretimini 10 dönüme çıkarmayı planladığını belirten girişimci, eş zamanlı olarak yürüttüğü 5 dönümlük safran üretim alanını da genişleteceğini duyurdu.

Üretmenin ve ülkeye katkı sağlamanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Kavak, bu alana ilgi duyan yeni girişimcilere ve hobi sahiplerine her türlü bilgi desteğini vermeye hazır olduğunu ifade etti.