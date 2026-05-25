Bursa Gürsu ilçesinde saat 03.00 sıralarında 2 katlı metruk bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.