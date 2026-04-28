Amasya merkeze bağlı Aydınlık köyü, öğle saatlerinde yükselen alevlerle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, saat 12.30 sularında F.S. isimli vatandaşa ait bir depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

ALEVLER BAĞ EVİNE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle deponun hemen bitişiğinde bulunan 2 katlı bağ evine sirayet etti. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye hızla jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin diğer tarım arazilerine ve binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemede;

2 katlı bağ evinin ve yangının başladığı deponun tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

İtfaiye ekipleri bölgede uzun süre soğutma çalışması yürütürken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.