Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı

2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bayram tatili için geldikleri babaevinde hayatını kaybeden iki kardeşin ölüm nedeni netleşiyor. AFAD ekiplerinin evde yaptığı incelemede, çocukların uyuduğu odadaki tahıl ambarından sızan ve böcek ilacı olarak da kullanılan "fosfor sinir gazı" tespit edildi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı - Resim: 1

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Musa Tülü (39), hamile eşi Ebru (33) ve çocukları Azra (7) ile Ömer Selim (4), 1 Mayıs tatili için memleketleri Mersin’in Bozyazı ilçesine geldi. Ailenin, annelerinin evinde kaldıkları gece aniden rahatsızlanmasıyla başlayan süreç, büyük bir trajediye dönüştü.

1 9
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı - Resim: 2

HASTANEDE ART ARDA ACI HABERLER

Şiddetli mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan aileden önce 4 yaşındaki Ömer Selim, kısa süre sonra ise 7 yaşındaki ablası Azra, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

2 9
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı - Resim: 3

Hamile annenin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, babanın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Yan yana toprağa verilen iki kardeşin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

3 9
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı - Resim: 4

AFAD ODADAKİ TEHLİKEYİ DEŞİFRE ETTİ: FOSFOR GAZI

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, AFAD ekipleri evde ve çevresinde "hava kalitesi ve zehirli madde" taraması yaptı. Özel cihazlarla yapılan ölçümlerde çarpıcı bir bulguya ulaşıldı:

4 9
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı - Resim: 5

Ailenin uyuduğu odada, insan sağlığı için ölümcül seviyede G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildi.

5 9
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı - Resim: 6

Zehirli gazın, oda içerisinde bulunan yaklaşık 5 metrekarelik ahşap tahıl ambarındaki ürünleri korumak için kullanılan böcek ilaçlarından sızdığı değerlendiriliyor.

6 9
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı - Resim: 7

EV KARANTİNAYA ALINDI, İNELEMELER SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı konut tedbir amaçlı karantinaya alınırken, AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Kesin ölüm nedeninin, Mersin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan 'toksikolojik ve histopatolojik' raporların ardından netlik kazanacağı belirtildi.

7 9
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı - Resim: 8

Uzmanlar, kapalı alanlarda tarımsal ilaçlama ve tahıl muhafazası konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.

8 9
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı - Resim: 9

Böcek ilacı olarak da kullanılan "fosfor sinir gazı" sebebiyle hayatlarını kaybeden kardeşler, akıllara İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde aynı sebepten hayatını kaybeden Böcek ailesini getirdi.

9 9
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro