Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Musa Tülü (39), hamile eşi Ebru (33) ve çocukları Azra (7) ile Ömer Selim (4), 1 Mayıs tatili için memleketleri Mersin’in Bozyazı ilçesine geldi. Ailenin, annelerinin evinde kaldıkları gece aniden rahatsızlanmasıyla başlayan süreç, büyük bir trajediye dönüştü.
2 kardeş hayatını kaybetmişti: Acı gerçek ortaya çıktı
Mersin’in Bozyazı ilçesinde bayram tatili için geldikleri babaevinde hayatını kaybeden iki kardeşin ölüm nedeni netleşiyor. AFAD ekiplerinin evde yaptığı incelemede, çocukların uyuduğu odadaki tahıl ambarından sızan ve böcek ilacı olarak da kullanılan "fosfor sinir gazı" tespit edildi.
HASTANEDE ART ARDA ACI HABERLER
Şiddetli mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan aileden önce 4 yaşındaki Ömer Selim, kısa süre sonra ise 7 yaşındaki ablası Azra, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Hamile annenin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, babanın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Yan yana toprağa verilen iki kardeşin cenazesinde gözyaşları sel oldu.
AFAD ODADAKİ TEHLİKEYİ DEŞİFRE ETTİ: FOSFOR GAZI
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, AFAD ekipleri evde ve çevresinde "hava kalitesi ve zehirli madde" taraması yaptı. Özel cihazlarla yapılan ölçümlerde çarpıcı bir bulguya ulaşıldı:
Ailenin uyuduğu odada, insan sağlığı için ölümcül seviyede G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildi.
Zehirli gazın, oda içerisinde bulunan yaklaşık 5 metrekarelik ahşap tahıl ambarındaki ürünleri korumak için kullanılan böcek ilaçlarından sızdığı değerlendiriliyor.
EV KARANTİNAYA ALINDI, İNELEMELER SÜRÜYOR
Olayın yaşandığı konut tedbir amaçlı karantinaya alınırken, AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Kesin ölüm nedeninin, Mersin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek olan 'toksikolojik ve histopatolojik' raporların ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Uzmanlar, kapalı alanlarda tarımsal ilaçlama ve tahıl muhafazası konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.
Böcek ilacı olarak da kullanılan "fosfor sinir gazı" sebebiyle hayatlarını kaybeden kardeşler, akıllara İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde aynı sebepten hayatını kaybeden Böcek ailesini getirdi.