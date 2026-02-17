Gelik beldesinde dün işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret'in (60) yaşamını yitirdiği İsmet Kabuk'un (31) da yaralandığı göçükte maden ocağı sahibi H.B, gözaltına alınmıştı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
OLAY
Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün yaşanan göçükte işçilerden 3'ü mahsur kalmış, kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden Kabuk'u yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.
Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Oruçoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, göçükte mahsur kalan işçi Kiret'in cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarılmıştı.
Kabuk ise tedavisinden sonra kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden taburcu edilmişti.