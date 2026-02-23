Dokuz Eylül Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle, TÜBİTAK destekli yürütülen çalışmada İzmir Körfezi’nden alınan midyelerde ciddi viral bulaş saptandı. Örneklerin yaklaşık üçte birinde Hepatit A ve Norovirüs tespit edildi. Sonuçlar körfezdeki kirliliğin halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu ortaya koydu. Gıda Mühendisi ve akademisyen Bülent Şık, bulguların körfezde insan kaynaklı kirliliğe işaret ettiğini söyledi.

VİRAL BULAŞ TESPİT EDİLDİ



Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin iş birliğinde ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen bilimsel çalışma, İzmir Körfezi’ndeki midyelerde halk sağlığını tehdit eden virüsleri ortaya koydu. Bir yıl boyunca dört mevsim boyunca toplanan örnekler üzerinde yapılan moleküler (PCR) analizlerde, su kaynaklı bazı parazitlere rastlanmazken önemli oranda viral bulaş saptandı.

Araştırma sonuçlarına göre incelenen midye havuzlarının yüzde 26,7’sinde Hepatit A virüsü (HAV), yüzde 30’unda ise Norovirüs (NoV) tespit edildi. Virüs taşıyan örneklerin özellikle Bayraklı, Bostanlı, İnciraltı, Degaj, Mersin Körfezi ve Mordoğan istasyonlarından toplandığı bildirildi. Ayrıca virüs yükünün midyenin doğrudan tüketilen etli kısmında yoğunlaştığı belirlendi.

'KANALİZASYON KAYNAKLI'

Son Mühür'ün haberine göre, Gıda Mühendisi ve akademisyen Bülent Şık, bulguların körfezde insan kaynaklı kirliliğe işaret ettiğini vurguladı. Tespit edilen HAV ve Norovirüsün, deniz suyuna kanalizasyon atığının karıştığının güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Şık, bu durumun halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

KİRLİ DENİZ SUYUNDA YÜZMEK DE ETKİLİYOR



Gıda mühendisi Şık'a göre Hepatit A; karaciğer iltihabı, sarılık ve uzun süren halsizlik gibi belirtilere yol açabiliyor. Norovirüs ise son derece bulaşıcı olup şiddetli kusma ve ishalle seyreden “mide gribi” tablosuna neden olabiliyor. Çok düşük miktardaki virüs yükünün dahi hastalık için yeterli olabileceği belirtiliyor.

Araştırmada, riskin yalnızca çiğ ya da az pişmiş midye tüketimiyle sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Kirli suyla temas, kontamine suyla yıkanan gıdalar, hijyen eksikliği ve kirli deniz suyunda yüzme gibi faktörlerin de bulaş zincirinde rol oynayabileceği kaydedildi.