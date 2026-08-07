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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kütahya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Şerife D.'den iki gündür haber alınamaması mahallede endişeye neden oldu. Yunusemre Mahallesi Aşiyan Sokak'ta yaşayan yaşlı kadının kapısına bırakılan yemeklerin alınmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALKONDAN GİRDİLER, ÇÖP YIĞINLARI ARASINDA BULDULAR

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan daireye girdi. Evde yapılan kontrolde Şerife D., çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaşlı kadın ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ, EVDE TEMİZLİK BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan Şerife D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından belediye ekipleri çöp evde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.